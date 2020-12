OVERZICHT. Winkels opnieuw open: dit zijn de maatregelen in de grote steden

“Het wordt runshoppen, geen funshoppen.” Dat zei premier Alexander De Croo eerder al. Hij benadrukte dat de veiligheidsvoorwaarden altijd gerespecteerd moeten worden. Deze regels gelden in alle winkels:

- Het dragen van een mondmasker is verplicht.

- Shoppen doe je alleen (enkel minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden door 1 volwassene).

- Winkelen blijft beperkt tot maximaal 30 minuten.

- Per 10 vierkante meter winkeloppervlakte wordt er 1 klant toegelaten. Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter, mogen maximaal 2 klanten tegelijk binnenlaten.

Antwerpen

Om het winkelen in goede banen te leiden, komen er in Antwerpen bemande onthaalpunten aan de drie drukste toegangen tot de Meir (Meirbrug, Wapper en Leysstraat-Jezusstraat). De Meir zal worden afgesloten, als het te druk wordt.

Overtredingen van de maatregelen in of aan een winkel, kan de sluiting van die winkel betekenen. Het is verplicht om in de winkelstraten tijdens de openingsuren een mondmasker te dragen in de provincie Antwerpen.

Coronacoaches zullen de shoppers wijzen op de richtlijnen: alleen winkelen, mondmasker dragen en rechts wandelen. Ze verdelen ook handgel.

De stad gaat met digitale telsystemen en met camera’s en sensoren de drukte meten. Wanneer het te druk wordt, wordt alle fietsers de toegang tot de Meir ontzegd. Volstaat dat niet, dan krijgen ook voetgangers geen toegang meer.

De vier koopzondagen gaan gewoon door.

Voor de winkelstraten buiten het historisch centrum zijn er geen extra maatregelen. Mochten er bijsturingen nodig zijn, dan gebeurt dat wel.

Brussel

Op de Grote Markt wordt het aantal bezoekers beperkt om de grote drukte te vermijden. Als het te druk zou worden, kan de Markt worden afgesloten. Je mag er niet eten, drinken en roken. Het mondmasker moet er voortdurend op blijven.

Ook in de Nieuwstraat worden bijkomende maatregelen ingevoerd. De Brusselse winkelstraat wordt opgedeeld in twee richtingen. Politie en veiligheidsmedewerkers zullen nauwlettend in de gaten houden of iedereen de regels naleeft. Om te zorgen dat de afstandsregels gerespecteerd worden, wordt het aantal aanwezigen beperkt via een dynamisch telsysteem. Aan de ingangen van de winkelstraat wordt de drukte van het moment weergegeven.

Tegen het einde van de week zal de monitoring van de drukte ook weergegeven worden op de website van de stad Brussel.

Gent

Aan de belangrijkste winkelstraten van Gent worden ten laatste morgen poorten geïnstalleerd met stewards die de maximumcapaciteit van die straten handhaven. Voor de Langemunt is dat 1.300 personen, voor de Veldstraat 2.750.

Grote winkels met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter moeten de wachtrijen buiten onder controle helpen houden. Die mogen niet langer zijn dan de breedte van hun gevel. Voor Primark is dat bijvoorbeeld negen mensen. Staan er meer, dan zal het winkelpersoneel hen moeten aanmanen door te lopen en later terug te komen. Het Gentse stadsbestuur zal zaken sluiten die niet meewerken.

Er zijn koopzondagen, maar indien kooplustigen de druktebarometer negeren en met veel te veel volk afzakken, worden die afgelast.

Brugge

In de stad Brugge rekent de burgemeester Dirk De Fauw op de camera’s die een beeld zullen geven van de drukte op het moment zelf.

Vanaf vrijdag om 11 uur worden de straten autovrij gemaakt en geldt er een wandellus.

Ook in Brugge houden Covidstewards een oogje in het zeil en de politie houdt een barometer bij. Die toont op de website van de stad een kleurencode, naar analogie met de kleuren die tijdens de zomer aan de kust werden gebruikt. Bij codes oranje en rood wordt afgeraden om in een bepaald gebied nog te komen winkelen. Als het te druk wordt, kunnen straten eventueel afgesloten worden.

Oostende

De stad wordt met camera’s in de gaten gehouden. Ook hier kan de politie een zone afsluiten als het te druk wordt.

Hasselt

In het centrum moeten shoppers de aangeduide looprichting volgen. Camera’s zullen de drukte in de stad in de gaten houden. Straten kunnen eventueel afgesloten worden, indien het te druk zou worden.

Ook zullen stewards uitleg geven over de veiligheidsmaatregelen.

Leuven

Politieagenten en stewards zullen de shoppers nauwlettend in de gaten houden.

Leuven kondigde afgelopen weekend al aan om de winkeldrukte te monitoren met een kleurenbarometer. “De politie zal de drukte waarnemen op het terrein en op de camera’s”, zegt de Leuvense schepen David Dessers. “Groen is rustig en rood betekent: ingrijpen. Dan zal er via sociale media en de website van stad Leuven opgeroepen worden om niet meer naar Leuven te komen. En waarschijnlijk gaan we dit ook aankondigen via de ledborden op de ring. Vervolgens moet blijken of we al dan niet winkelstraten moeten afsluiten.”