OVERZICHT. Welke straffen hebben de Reuzegommers gekregen voor de fatale doop van Sanda Dia?

Lees alles over het Reuzegomproces in ons dossier.

Alle Reuzegommers moeten aan de vader en de broer van Sanda Dia een schadevergoeding van respectievelijk 15.000 euro en 8.000 euro betalen.

De Reuzegommers gaan vrijuit voor het zwaarste deel van de aanklacht. Die bestaat uit het toedienen van de schadelijke stoffen en het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen. Van gevangenisstraffen en een ontzetting uit de rechten is dus geen sprake. Ze worden wel schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling.

KIJK. Faroek Özgünes over de straffen van de Reuzegommers:

1. ‘Sondage’

Penningmeester ‘Sondage’ krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Hij is verantwoordelijk voor de dood van Sanda Dia. En die verantwoordelijkheid draagt hij nu al meer dan vier jaar elke dag opnieuw”, pleitte zijn advocaat Tom De Meester tijdens het proces in maart.

Volledig scherm 'Sondage' en zijn advocaat Tom De Meester afgelopen maart. © Photo News

2. ‘Strontvlieg’

“Hij nam het voortouw in de beslissing om geen verontschuldigingsbrief te sturen naar de ouders van Sanda”, aldus het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen maart. Hij riskeerde een celstraf van 30 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. Hij krijgt nu een werkstraf van 300 uur en 400 euro boete.

Volledig scherm 'Strontvlieg'. © Photo News

3. ‘Shrek’

Krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 30 maanden en een geldboete van 8.000 euro. “Had hij dan moeten weten dat er een risico bestond? Er is letterlijk gezegd dat de gemiddelde huisarts niet op de hoogte is van wat een dodelijke hoeveelheid vissaus is. Het label op de flessen geeft geen indicatie van de risico’s die een overdosis met zich meebrengen. Ik denk dus niet dat mijn cliënt dat kon weten”, zei zijn advocaat Bram De Man afgelopen maart.

Volledig scherm 'Shrek'. © Photo News

4. ‘Zaadje’

Praeses ‘Zaadje’ krijgt een werkstraf van 300 uur en 400 euro boete. “Hij had de beslissingsbevoegdheid en had de doop kunnen stopzetten”, benadrukte het OM in maart. Hij riskeerde een celstraf van 40 maanden, een geldboete van 8.000 euro en een ontzetting uit de rechten van vijf jaar.

Volledig scherm 'Zaadje'. © Photo News

5. ‘Janker’

Schachtentemmer ‘Janker’ krijgt een werkstraf van 300 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 50 maanden, een geldboete van 8.000 euro en een ontzetting uit de rechten van vijf jaar. “Hij had de verantwoordelijkheid over de schachten tijdens de cantus en de doop. Er waren berichten van hem gevonden waarin hij aankondigde dat hij het ‘echt bruut wou maken’”, klonk het in maart.

Volledig scherm 'Janker'. © Photo News

6. ‘Pronker’

Krijgt een werkstraf van 300 uur en 400 euro boete. “Hij zou één van de schachten terug in de beek hebben geduwd terwijl ze in het ijskoude water zwommen”, aldus het OM in maart. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Pronker'. © Photo News

7. ‘Rafiki’

“Hij maakte een filmpje in plaats van te hulp te schieten”, aldus het OM. ‘Rafiki’ krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Rafiki' met zijn advocaat Alex Buelens. © BELGA

8. ‘Flodder’

“Hij is degene die stuurde: ‘Sanda is rijp voor de vuilbak’”, merkte het OM afgelopen maart op. Hij krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 30 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Flodder'. © Photo News

9. ‘Ketter’

Krijgt een werkstraf van 200 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Hij heeft zelfs niet geplast op de schachten, terwijl bijna iedereen dat deed. Ketter kan niet zeggen dat hij een heel goede vriend van Sanda was. Hij ging stoppen met de club en wilde geen energie meer steken in het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen daar”, pleitte zijn advocaat Pieter Helsen in maart.

10. ‘Protput’

Zedenmeester ‘Protput’ krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Hij heeft niet deelgenomen aan het dronken voeren van de schachten voorafgaand aan de doop. Hij heeft nooit geürineerd op de schachten. Hij heeft nooit geslagen en geschopt naar zijn medestudenten”, zei advocaat Bart Herman in maart.

Volledig scherm Advocaat Bart Herman en zijn cliënt 'Protput' afgelopen maart. © Photo News

11. ‘Randi’

Krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. “Hij nam een foto van Sanda die levenloos in het gras lag, terwijl hij de doop zelf totaal niet fijn vond”, meldde het OM in maart. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Randi'. © Photo News

12. ‘Kletsmajoor’

“Hij stelde voor nog even te wachten met het ziekenhuis”, aldus het OM. ‘Kletsmajoor’ krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 30 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Kletsmajoor'. © Photo News

13. ‘Remorke’

Krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Remorke'. © Photo News

14. ‘Wally’

“Hij was de ‘dooppeter’ van Sanda Dia”, verduidelijkte het OM in maart. Hij krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “‘Wally’ heeft nooit deelgenomen aan brutaliteit of wreedheid. Hij heeft nooit iemand geslagen. Hij heeft nooit iemand in het water geduwd. Hij heeft niemand vissaus gevoederd of degoutante papjes gemaakt. Hij heeft de grens getrokken. En niemand spreekt hem daarin tegen. De anderen geven ook aan dat ze hem niets kunnen verwijten”, zei zijn advocaat Johan Platteau.

Volledig scherm 'Wally'. © Photo News

15. ‘Igéan’

‘Igéan’ krijgt een werkstraf van 225 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 18 maanden, een geldboete van 4.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Hij heeft samen met iemand anders de muis ‘geblenderd’.”

Volledig scherm 'Igéan'. © Photo News

16. ‘Paterberg’

Krijgt een werkstraf van 250 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Iedereen die kennis had van het draaiboek wist dat het fout kon lopen. Ze sturen het zelfs in de groep. ‘Het moest ooit eens misgaan’”, zei zijn advocaat Jorgen Van Laer in maart.

Volledig scherm 'Paterberg'. © Photo News

17. ‘Placebo’

“Hij stond mee aan de put toen Sanda eruit getrokken werd door de anderen. Hij hielp niet mee Sanda naar het kampvuur te brengen.” Hij krijgt een werkstraf van 225 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 30 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar.

Volledig scherm 'Placebo'. © Photo News

18. ‘Rustdag’

Krijgt een werkstraf van 225 uur en 400 euro boete. Hij riskeerde een celstraf van 24 maanden, een geldboete van 8.000 euro en de ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. “Mijn cliënt heeft de visolie niet toegediend en had, net zo min als de rest, de wil om de schachten te schaden. Hij kwam enkel tussen”, zei zijn advocaat Frédéric Thiebaut afgelopen maart.

Volledig scherm 'Rustdag'. © BELGA