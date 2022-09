OVERZICHT. Weer iets meer coronabesmettingen, maar aantal ziekenhuisopnames daalt licht

Nieuwe pleidooien gepland in zaak van fietser die meisje ten val bracht in Hoge Venen

Het is niet aangetoond dat er belaging in het spel is in de zaak tussen de fietser die eind 2020 een vijfjarig meisje met zijn knie ten val bracht in de Hoge Venen, en de vader die het voorval filmde en de beelden verspreidde op het internet. Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Verviers dinsdag geoordeeld in de zaak waarbij de fietser een schadevergoeding eist. De rechtbank besliste wel dat er nieuwe debatten komen rond een mogelijke herkwalificatie van de feiten. Eerder had de fietser van de strafrechter opschorting van straf gekregen voor het ongeval.

14 september