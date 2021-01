OVERZICHT. Week 'afkoelingsperiode’ voor leerlingen van secundair onderwijs, geen algemene mondmaskerplicht op lagere school

Er komt een week 'afkoelingsperiode' voor de krokusvakantie in de vorm van afstandsonderwijs voor leerlingen van het gewoon secundair onderwijs. Dat is vanavond beslist op het overleg tussen de onderwijspartners. Voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar komt een mondmaskerplicht als er een besmetting of quarantaine is in de klas. Het Overlegcomité zal zich vrijdag over de voorstellen buigen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en vakbonden bespraken tijdens het overleg de adviezen van de RAG-expertengroep, die dinsdag bekend zijn gemaakt. Ook enkele experts zaten mee aan tafel.

Er is afgesproken dat enkel voor leerlingen van het secundair onderwijs er een afkoelingsperiode komt. Zij moeten dus een week vroeger niet naar school, maar krijgen wel via afstandsonderwijs les. De leerlingen van het lager onderwijs, de kleuters en de kwetsbare scholieren van het BuSO OV1 en OV2 kunnen ook in de week voor de krokusvakantie naar school gaan.

Afstandsonderwijs is veel moeilijker te organiseren voor kleuters, kinderen en de meest kwetsbare scholieren, klinkt het. Bovendien zou er bij een collectieve sluiting van de basisscholen opnieuw buitenschoolse opvang voorzien moeten worden, minstens voor de kinderen van ouders met een essentieel beroep. Dat zou betekenen dat er verschillende bubbels van verschillende scholen met elkaar vermengd worden, net wat virologen afraden, luidt de verklaring.

Koepels blij met duidelijkheid

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat er duidelijkheid is zodat de middelbare scholen zich kunnen voorbereiden. "We appreciëren tegelijk dat het basisonderwijs open kan blijven", zegt directeur-generaal Lieven Boeve. "De intrede van de Britse variant noopte tot een snelle evaluatie van de bestaande maatregelen."

Ook Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, is tevreden dat er voor de leerlingen van het lager onderwijs niets verandert. "De impact is er vooral voor leerlingen van de eerste graad secundair. Gelukkig kunnen we teren op de ervaring van het afstandsonderwijs tijdens de eerste lockdown", stelt Verdyck. "Het is alleszins goed dat scholen een prioriteit blijven in de samenleving. Bovendien houden de scholen zich aan de maatregelen en dat loont."

Geen algemene mondmaskerplicht

In het lager onderwijs komt er geen algemene verplichting om mondmaskers te dragen. Alleen bij een besmetting of een quarantaine van iemand in hetzelfde leerjaar zullen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en hun leerkrachten uit voorzorg gedurende een periode van veertien dagen een mondmasker dragen op school. Het CLB kan ook in andere gevallen een mondmasker adviseren voor de leerlingen van die leerjaren. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari.

Voor de studenten gaat Weyts samen met de virologen en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) richtlijnen uitwerken voor een 'kotbubbel'. De huidige coronamaatregelen zijn immers sterk geënt op de klassieke familiale situatie. Er is weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld de kotstudenten of tieners op internaat. "Corona hakt er zwaar in bij onze studenten. We moeten het probleem van sociale isolatie, eenzaamheid en mentale gezondheid ernstig nemen. We willen nu regels op maat van studenten uitwerken. Zo krijgen ze een positief perspectief", verklaart Weyts.

Ook onderwijsbonden tevreden

Ook de onderwijsbonden ACOD en COV zijn tevreden met de duidelijkheid die gebracht wordt door de regeling rond mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar. “We zijn tevreden dat er nu een duidelijke richtlijn is. Iedereen weet nu waar hij aan toe is”, zegt algemeen secretaris Nancy Libert van de socialistische bond ACOD Onderwijs.

“De vraag naar duidelijkheid over de mondmaskers is eindelijk beantwoord”, klinkt het ook in een reactie van het Christelijk Onderwijzersverbond. “Belangrijk is dat deze maatregel doelgericht wordt genomen voor de plus 10-jarigen en de leerkrachten als er een besmetting of quarantaine is.”

De twee vakbonden beklemtonen ook dat ze achter de beslissing staan om het basisonderwijs open te houden en enkel in het secundair onderwijs een afkoelingsperiode te voorzien. Die beslissing werd stevig onderbouwd door de virologen, klinkt het.