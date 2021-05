OVERZICHT. Waar staan we in de zoektocht naar Jürgen Conings?

Ook het voorbije weekend is hard gezocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die sinds vorige week maandag spoorloos is, nadat hij ‘s avonds nog gezien werd aan het huis van Marc Van Ranst . De viroloog zit sinds dinsdag met zijn gezin in een safehouse ondergedoken , omdat Conings in een afscheidsbrief bedreigingen uitte aan zijn adres. Een sweeping van het Nationaal Park Hoge Kempen leverde de voorbije week niets op, net als verschillende huiszoekingen. Inmiddels staat Conings ook internationaal geseind en heeft het parket hem rechtstreeks opgeroepen contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt .

Het Nationaal Park Hoge Kempen werd zaterdag weer vrijgegeven voor het publiek, nadat de dagenlange zoektocht naar Jürgen Conings in het park door de politie, het leger en de civiele bescherming vrijdagavond niets opgeleverd bleek te hebben. Diezelfde avond voerden speurders van de federale politie een huiszoeking uit in de woning van Conings in Dilsen-Stokkem. Daarbij werden onder meer DNA-stalen afgenomen om een eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens de zoektocht in het Nationaal Park werden aangetroffen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden eveneens over het hele land een tiental huiszoekingen uitgevoerd bij mensen die gekend zijn om hun extreemrechtse sympathieën en bij mensen die tot het persoonlijke netwerk van Conings behoren. Ook deze huiszoekingen leverden voor zover bekend geen nieuw spoor op.

Vrijdag maakte het federaal parket bekend dat het een onderzoeksrechter had gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context. Zaterdagavond werd ook duidelijk dat er ook internationaal naar Jürgen Conings gezocht wordt: op de website van de internationale politieorganisatie Interpol prijken zijn naam en twee foto’s. Intussen pikten de internationale media het verhaal ook op. De vriendin van Conings, aan wie hij een afscheidsbrief schreef, riep haar vriend vergeefs op om “te zorgen dat het stopt”, en om geen slachtoffers te maken. Ook zijn neef deed een oproep, net als het federaal parket.

Geen ‘license to kill’

Intussen groeit op sociale media de steun voor de voortvluchtige militair en werden er afgelopen weekend al twee marsen voor Conings georganiseerd. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontkrachtte gisteren het gerucht dat de politie een ‘license to kill’ zou hebben. Dit betekent dat als het tot een confrontatie zou komen, ze de opdracht zouden hebben om Conings neer te schieten. “Ik wil dit ontkrachten”, aldus Verlinden. “We kennen dat niet binnen de procedures in België: het is een concept uit de films. Natuurlijk zal de politie gepast optreden en kan er eventueel sprake zijn van zelfverdediging wanneer er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, maar het kwalificeren als een ‘license to kill’ is niet juist.”

Intussen werden wel maatregelen genomen tegen elf militairen, die al door de militaire inlichtingendienst ADIV gevolgd werden wegens hun radicale meningen en sympathieën. Sinds zaterdag hebben zij geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige plaatsen en informatie. Dat verklaarde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gisteren. Woensdag verwacht zij de eerste rapporten over het onderzoek naar de mogelijk te karige doorstroming van informatie van de militaire inlichtingendienst ADIV naar Defensie.

Zoektocht loopt door

Het onderzoek naar Jürgen Conings blijft intussen doorlopen, zij het op minder zichtbare wijze dan vorige week. Dagelijks krijgt het parket tientallen tips binnen van mensen die Conings denken te hebben herkend. Omwille van een van die tips werd zondagavond station Brussel-Noord even ontruimd. Treinen reden het station voorbij, zonder te stoppen en militairen kwamen ter plaatse, maar het bleek om vals alarm te gaan.

