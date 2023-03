OVERZICHT. Waar kan u vandaag hinder verwachten door de nationale staking?

De actieweek bij de openbare diensten die maandag van start ging, bereikt vandaag zijn orgelpunt met een reeks van stakingen bij verschillende overheidsdiensten.



Met de acties protesteren de bonden tegen de onderfinanciering en -bezetting van de overheidsdiensten en de pensioenplannen van de regering. “Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, politie, justitie...: geen enkel departement ontsnapte aan de besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land”, klinkt het. De socialistische vakbond ACOD riep zijn aanhang op tot een staking in de hele sector, de christelijke en liberale bonden laten de beslissing over aan hun leden.

Volledig scherm De vakbonden organiseren vandaag, 10 maart, een nationale staking. © Photo News

Maar een derde van de treinen rijdt

Door de staking zal vandaag maar een derde van de treinen rijden, aldus spoorwegmaatschappij NMBS. De spoorhinder startte gisteravond om 22 uur en zal vandaag heel de dag aanhouden.



Tussen de grote steden zal de helft van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een derde. Bijna alle P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt. De NMBS werkte de alternatieve dienstregeling uit op basis van het personeel - ook dat van spoornetbeheerder Infrabel - dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking.

Volledig scherm Antwerpen-Centraal. © Klaas De Scheirder

In Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei. “Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik, die noodzakelijk zijn om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het. “Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen.”

De NMBS raadt reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken en op zoek te gaan naar een alternatief. Wie toch de trein neemt, raadpleegt best de routeplanner voor het vertrek naar het station. De schermen en routeplanner van de NMBS zullen alleen de treinen aangeven die effectief rijden.

Reizigersorganisatie TreinTramBus toonde zich vooraf “zeer ontevreden met de zoveelste staking”. De organisatie wijst erop dat het al de vierde keer op minder dan een jaar tijd is dat de vakbonden al het openbaar vervoer plat leggen om hun grieven kracht bij te zetten. “De genoemde problemen zullen niet opgelost geraken door het openbaar vervoer af te nemen van de gewone scholier, student, vrouw en man, die vaak geen andere keuze hebben.”

Eurostar en Thalys

De treinen van Thalys zullen overigens ook niet rijden tijdens de staking. Eurostar denkt dat alleen een Belgische staking geen gevolgen heeft voor het rijden van de Eurostar-treinen. Of de passagiers die met Eurostar reizen hinder zullen ervaren, hangt vooral af van het al dan niet voortzetten van stakingsacties in Frankrijk.

Eerder deze week waren ook al problemen op de spoorlijnen, als gevolg van de stakingsacties in Frankrijk. Volgens Belga schrapte de Thalys hierdoor dinsdag en woensdag het merendeel van de treinen. Eurostar zou dinsdag een drietal treinen tussen Brussel en Londen niet hebben laten rijden, woensdag werd ééntje geschrapt.

Volledig scherm © BELGA

De Lijn zal ongeveer 57 procent van ritten kunnen uitvoeren

De Lijn zal vandaag gemiddeld maar 57 procent van de ritten kunnen uitvoeren, meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

De Lijn zal er naar eigen zeggen “alles aan doen om accurate reizigersinformatie te geven via de routeplanner in de app en op de website”.

MIVB waarschuwt voor ernstige hinder

In Brussel gaat de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB uit van “een grote mobilisatie van het personeel”, en dus een ernstige verstoord bus-, tram- en metroverkeer. De MIVB zal vooral focussen op de belangrijkste lijnen en een zo groot mogelijke geografische dekking. Daarom roept de openbaarvervoermaatschappij haar reizigers op om nu al op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.

De MIVB zal haar reizigers in realtime informeren via de website, de app, de sociale media en aan de haltes.

Volledig scherm Trams van de MIVB in een rij aan de Koningsstraat in Brussel. © BELGA

Huisvuilophalingen, crèches en gevangenissen

Behalve het openbaar vervoer zullen ook de overheidsdiensten op de verschillende niveaus, van gemeentelijk tot federaal, getroffen zijn, net als onder meer huisvuilophalingen, crèches en gevangenissen.

Onderwijs

In het onderwijs werd een stakingsaanzegging ingediend, maar daar zetten de bonden vooral in op “een massale informatiecampagne”. “Als onze afgevaardigden niet tot een akkoord komen met hun bestuur of directie over het tijdstip waarop ze hun collega’s kunnen informeren, dan kunnen ze een uur staken”, klinkt het nog.

Brandweer

Bij de brandweer verwacht vakbond VSOA dat de acties die maandag begonnen tot zaterdagochtend worden voortgezet. Dat zal vooral in Brussel voor hinder zorgen, met vandaag (vrijdag, red.) het grootste personeelstekort.

Post en pakketjes

De ophaling en bedeling van pakjes en post kan vandaag en de volgende dagen enige hinder ondervinden door de staking. Bpost adviseert om de Track & Trace of My bpost app te raadplegen.