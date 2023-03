OVERZICHT. Waar kan u vanavond en morgen hinder verwachten door de nationale staking?

Maar een derde van de treinen rijdt

In Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei. “Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik, die noodzakelijk zijn om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het. “Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen.”