OVERZICHT. Voor het eerst weer meer patiënten op intensieve, dinsdag voor eerste keer meer dan 150.000 tests afgenomen op één dag

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door Covid-19 blijven stijgen. Dat blijkt vanmorgen uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Voor het eerste gaat niet alleen het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis omhoog, maar ook het aantal mensen met corona op de diensten intensieve zorg. Dinsdag werden voor de allereerste keer meer dan 150.000 tests afgenomen op één dag.

Tussen 19 en 25 januari werden dagelijks gemiddeld 52.294 nieuwe corona-infecties vastgesteld, een stijging met 45 procent op weekbasis. Gisteren was dat nog 63 procent. Viroloog Steven Van Gucht meldde gisteren op de wekelijkse briefing van het Crisiscentrum al dat de groei inderdaad lijkt te vertragen. 98,8 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant.

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 5.366 uit.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag van de laatste week fors hoger blijft liggen dan een week eerder. Op maandag 24 januari werden maar liefst 75.844 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een dagrecord. In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting echter nog drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Tussen 19 en 25 januari werden dagelijks gemiddeld 119.935 testen afgenomen (+31 procent). Dinsdag werd voor de allereerste keer de kaap van 150.000 tests op één dag gerond. Over de hele pandemie genomen werden inmiddels bijna 30 miljoen tests uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is van 19 tot 25 januari gestegen naar 46,3 procent. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van de week ervoor. Volgens viroloog Steven Van Gucht begint dit cijfer wel af te toppen.

Het reproductiegetal is het enige cijfer dat daalt vandaag: naar 1,18. Dat is een daling van 12 procent. Een getal boven 1 geeft evenwel aan dat de pandemie nog altijd in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 22 en 28 januari werden dagelijks gemiddeld 355 coronapatiënten gehospitaliseerd, een stijging met 31 procent op weekbasis. Deze week waren er wel enkele pieken: op dinsdag 25 januari (413), donderdag 27 januari (412) en vrijdag 28 januari (406).

Momenteel liggen er 3.821 patiënten met corona in het ziekenhuis (+34 procent), van wie er 371 intensieve verzorging nodig hebben. Dat laatste is voor het eerst opnieuw een stijging, van 2 procent. Ook dat laatste was iets wat Steven Van Gucht gisteren al aankondigde.

Overlijdens

Dagelijks overlijden nog altijd 25 mensen aan een Covid-infectie, een toename met 14 procent in vergelijking met een week eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al ruim 28.957 coronasterfgevallen te betreuren.

Vaccinaties

9.117.416 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat is 79,14 procent van de bevolking. 8.853.979 mensen zijn al volledig gevaccineerd of 76,85 procent van de volledige bevolking. 6.461.210 Belgen een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 56,08 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.594.590 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,09 procent van de volledige bevolking. 5.416.145 onder hen zijn volledig ingeënt: 81,41 procent van de hele bevolking. 4.278.859 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 64,31 procent van de volledige bevolking.

