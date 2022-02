OVERZICHT. Voor het eerst sinds oktober minder dan 300 coronapatiënten op intensieve zorgen

Alles wat u moet weten over het coronavirus leest u in ons dossier .

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen in de jongste week van het overzicht elke dag lager ligt dan op de corresponderende dag een week eerder. Op maandag 14 februari werden 16.471 besmettingen geregistreerd en dat was het hoogste cijfer in de recentste reeks. Ruim een week eerder waren dat er nog 27.408 (op 7 februari).