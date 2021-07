OVERZICHT. Voor het eerst sinds een maand opnieuw meer dan 1.000 nieuwe besmettingen in één dag

De coronacijfers stijgen verder, enkel het aantal overlijdens is nog in dalende lijn. Afgelopen dinsdag werden voor het eerst sinds een maand opnieuw meer dan 1.000 nieuwe besmettingen in één dag genoteerd. Dat blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Delen per e-mail

In de week van 30 juni tot en met 6 juli hebben elke dag gemiddeld 697 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging met 82 procent in vergelijking met een week eerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen opnieuw duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Sinds dinsdag 29 juni komt het aantal nieuwe gevallen ruim boven de 500 uit. Dinsdag 6 juli ging het zelfs om 1.035 nieuwe gevallen. Het is van 4 juni geleden dat dit cijfer de kaap van 1.000 nog heeft overschreden.

De R-waarde staat nu op 1,06 (+49 procent). Dat blijft boven de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Er werden in de week van 30 juni tot en met 6 juli wel 34 procent meer testen afgenomen. Dat aantal steeg naar gemiddeld meer dan 64.000 testen per dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsgraad is eveneens toegenomen, tot 1,3 procent. Dat betekent dat op honderd geteste mensen slechts iets meer dan één persoon positief is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gestegen. Tussen 3 en 9 juli werden dagelijks gemiddeld 17,6 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 10 procent meer dan een week geleden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In totaal liggen er nu nog 240 patiënten met corona in het ziekenhuis, wat wel nog altijd een daling is met 12 procent. Er liggen 93 Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorg (-24 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft intussen wel verder dalen. Tussen 30 juni en 6 juli zijn gemiddeld 2,7 mensen per dag (afgerond 3) overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling met 30 procent ten opzichte van de week voordien.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België al 25.198 coronapatiënten gestorven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano dat intussen 7,52 miljoen mensen minstens één prik van een coronavaccin hebben gekregen. Dat stemt overeen met 65,3 procent van de Belgische bevolking. Ook zijn al 4,6 miljoen mensen, of vier op de tien Belgen, volledig gevaccineerd.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ligt het absolute minimum dat we moeten halen op 70 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 4.710.546 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 70,8 procent van de volledige bevolking, of 86,86 procent van de volwassenen. 2.688.294 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 40,41 procent van de bevolking of bijna 49,98 procent van de volwassenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hier de situatie in uw gemeente:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: