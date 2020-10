OVERZICHT. Voor het eerst meer dan 10.000 coronabesmettingen in één dag tijd, meer dan 2.000 patiënten in ziekenhuizen

Op dinsdag 13 oktober zijn er voor de eerste keer ooit meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen in één dag vastgesteld in België. Ook het gemiddelde blijft voorlopig steil verder klimmen, net als de opnames in de ziekenhuizen en de overlijdens. In de hospitalen liggen voor het eerst sinds midden mei weer meer dan 2.000 patiënten.

Er waren in de week van 6 tot 13 oktober gemiddeld 6.764,3 nieuwe bevestigde besmettingen per dag. Dat is een stijging met 97 procent, dus bijna een verdubbeling. De stijgende tendens in de coronacijfers blijft zich dus doorzetten. Gisteren was er sprake van een stijging met 96 procent, de dag ervoor met 101 procent. Het totale aantal bevestigde gevallen sinds het begin van de epidemie klimt zo boven de 200.000 uit, tot 202.151 om precies te zijn, dat zijn er meer dan 10.000 meer dan gisteren.

Er zijn op dinsdag 13 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, exact 10.369 nieuwe besmettingen vastgesteld, een absoluut record in ons land en iets waarvoor Sciensano al had gewaarschuwd. Door de groter wordende achterstand in de verwerking van de testen werd het vorige record, van maandag 12 oktober, bovendien nog eens naar boven bijgesteld, tot 9.250.

De cijfers van na 13 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor woensdag 14 oktober al om 6.878 gevallen, en voor donderdag 15 oktober om 1.416 gevallen.

Testen

Er werden gemiddeld 48.414 testen per dag uitgevoerd van 6 tot 13 oktober. Dat is een stijging van 33 procent. Woensdag werden er zelfs meer dan 72.000 testen afgenomen, een cijfer dat nog niet in het gemiddelde is opgenomen.

In totaal testte gemiddeld 13,3 procent positief, een fikse toename in een week tijd, toen er nog ‘maar’ 8,94 procent van de staalnames positief was. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt 5 procent als 'drempel’ om de epidemie onder controle te kunnen beschouwen.

Ziekenhuizen

Er waren gisteren 240 nieuwe ziekenhuisopnames, wat het gemiddelde op afgerond 207 nieuwe opnames per dag brengt tegenover 107 een week eerder. Donderdag waren er nog 284 nieuwe opnames, woensdag 255.

De totale ziekenhuisbezetting stijgt zo door tot nu meer dan 2.000 patiënten, 2.098 om exact te zijn. Daarvan liggen nu al 358 mensen op de afdeling intensieve zorg, 172 worden beademd.

Overlijdens

In datzelfde tijdsbestek overleden iedere dag gemiddeld 25 coronapatiënten, een stijging van 11,7 procent tegenover de week ervoor. Volgens het laatste geconsolideerde dagcijfer overleden er op dinsdag 13 oktober 33 mensen, voor het nog niet definitieve cijfer van woensdag 14 oktober zijn het er zelfs als 41. Ook dat is al van mei geleden.

Sinds het begin van de epidemie zijn nu al 10.359 coronapatiënten overleden.

