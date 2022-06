OVERZICHT. Vlaanderen meet schade op na hevige regen en modderstromen

Op verschillende plaatsen in ons land is er wateroverlast door de zware regenval van afgelopen weekend. In Oost- en West-Vlaanderen kwamen verschillende straten blank te staan. Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg ondervond heel wat hinder door de hevige regenval en in het Vlaams-Brabantse Landen liep het station volledig onder, waardoor het treinverkeer onderbroken moest worden. Een overzicht.

Zondagochtend kondigde het KMI al code oranje aan in Oost- en West-Vlaanderen, in de namiddag volgden de waarschuwingscode oranje voor de provincies Antwerpen en Limburg. Het KMI verwachtte immers meer dan 40 liter per vierkante meter regen in 6 uur tijd.

“Het is mogelijk dat er op korte tijd veel regen kan vallen, en dat het ter plekke blijft uitregenen. Dat kan lokaal voor problemen zorgen”, zo voorspelde VTM-weervrouw Jill Peeters. “Het is een beetje een alles-of-niets-verhaal: op sommige plekken malse regen, op andere plekken intensieve aanhoudende buien.

Oost- en West Vlaanderen

De buien bleven zondagvoormiddag al hangen tussen Oost- en West-Vlaanderen, vertelde weervrouw Jill Peeters gisteren in VTM NIEUWS. “Dat ging gepaard met onweershoeveelheden, meer dan 40 liter per vierkante meter. Op sommige meetpunten is dat meer dan ze te verwerken kregen in de hele maand mei”, klonk het.

In de streek van Lievegem (Meetjesland) bij Gent was er door de hevige regenval van afgelopen weekend bijzonder veel wateroverlast. Verschillende straten kwamen er blank te staan en huizen dreigden onder water te lopen. De brandweer kwam ter plaatse en probeerde om het water weg te pompen.

Volledig scherm Wateroverlast in Vinkenstraat in Lievegem © Pieter Jan Dhollander

Volledig scherm Wateroverlast in de Nijverheidstraat in Lievegem. © Arne Blomme

Vlaams-Brabant

Ook het Vlaams-Brabantse Landen werd zondagnamiddag zwaar getroffen door de hevige regenval. Straten stonden blank en het station liep volledig onder, waardoor het treinverkeer onderbroken moest worden. De brandweer had de handen meer dan vol om het overtallige water en modderstromen onder controle te krijgen. Een dag na de feiten staan tal van buurtbewoners nog te kuisen, maar zitten ze vooral met de handen in het haar over hoe dit in de toekomst vermeden kan worden. Burgemeester Gino Debroux (L’anders) kwam daarom samen met de crisiscel. “Op sommige plaatsen viel meer dan 80 liter per m2 en is de schade enorm”, aldus Debroux.

Volledig scherm Overstromingen Landen © Joris Smets

Volledig scherm De Walsbetsestraat. Links: zondagnamiddag, rechts: maandagvoormiddag. © Joris Smets

Limburg

De extreme regenval heeft ook de provincie Limburg zwaar getroffen. Vooral de inwoners van Gingelom maakten een hallucinant pinksterweekend mee, met modderstromen tot liefst twintig centimeter hoog. Kelders liepen onder, huishoudapparatuur raakte zwaar beschadigd en auto’s dreven door de straten. In totaal kreeg de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg liefst 19 oproepen uit Gingelom binnen. “Ongezien”, zegt burgemeester Patrick Lismont (Vooruit-Goesting), die zelf met zwaar besmeurde botten in de Beekstraat staat. “Het water stond in deze straat zo hoog als de auto’s. Brievenbussen stonden nét niet onder water. Tot 20 centimeter hoog heeft het water hier gestaan. Dit is verschrikkelijk.”

Volledig scherm Repo wateroverlast in Gingelom © GLH

Volledig scherm Repo wateroverlast in Gingelom © GLH

Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren, ook in Limburg, ondervond hinder door de hevige regenval. Het festival ging ondanks de zware regenval wel gewoon door, maar op beelden van aanwezigen was te zien hoe het terrein helemaal onder water stond. Ook veroorzaakten de hevige regenbuien heel wat problemen op de verkeerswisselaar tussen de E313 en de E314 in Lummen.

Volledig scherm Noordweer op Extrema Outdoor © RV

Volledig scherm Noordweer op Extrema Outdoor © RV

Wallonië en Frankrijk

Ook in Wallonië zorgde de regenval voor overstromingen. Vooral de provincie Namen werd zwaar getroffen. En in het Henegouwse Ressaix is door een blikseminslag brand ontstaan in een appartementsgebouw. De eenentwintig bewoners moesten geëvacueerd worden omdat het gebouw tijdelijk niet langer bewoonbaar is. Dat hebben de gemeentelijke autoriteiten gemeld.

Het onweer is het gevolg van een reeks hevige regen- en onweersbuien die vanuit Frankrijk over ons land trekken. Daar kostte het noodweer zaterdag in Rouen het leven aan een vrouw, die vast kwam te zitten in haar auto en die werd meegesleurd door het water. Er zitten nog steeds 15.000 mensen zonder elektriciteit, dat bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.