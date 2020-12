OVERZICHT. Verplichte test voor wie ons land binnenkomt en strengere controles op telewerk: dit besliste het Overlegcomité

Reizen

• Reizen wordt sterk afgeraden. “Ga niet reizen. In de meeste landen is de situatie slechter", zo waarschuwde De Croo. “Wie geen gehoor geeft aan deze oproep en langer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland verblijft, wordt voortaan beschouwd als een hoogrisicocontact.” Zij zullen daarom weer sneller verplicht zeven dagen in quarantaine moeten gaan. Dat wordt bepaald op basis van het Passenger Locator Form (PLF) waarvan de criteria strenger worden. “Zat je alleen op een berg in een hutje, dan is er geen probleem. Maar er zijn ook veel andere mogelijkheden die wel een risico hebben”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Verder zal er ook streng gecontroleerd worden op de luchthavens of het formulier correct werd ingevuld.