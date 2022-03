OVERZICHT. Verdere stijging van aantal besmetingen en ziekenhuisopnames

Minder slapen, langer licht: komende nacht schakelen we over op zomertijd

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we opnieuw over op zomertijd. Om 2 uur in de ochtend wordt de klok een uurtje verder gedraaid. We mogen dus wat minder lang slapen, maar het blijft 's avonds wel langer licht.

6:14