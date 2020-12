OVERZICHT. Verbod op vuurwerk en strikte avondklok: dit zijn coronaregels op oudejaarsavond

Met wie mag ik straks aan de feesttafel zitten?

Met oudejaar zijn de regels strenger dan op kerstavond en kerstdag. Een huishouden mag net als vorige week maximaal één persoon uitnodigen (binnenshuis). Dat is het knuffelcontact van een van de leden van het gezin. Een knuffelcontact is gedurende zes weken dezelfde persoon en kinderen onder 12 jaar tellen ook mee. Het is dus niet mogelijk om een volwassene samen met zijn/haar kinderen uit te nodigen.

Hetzelfde geldt deze keer voor alleenstaanden. De uitzonderingsmaatregel van kerst - waarbij zij niet alleen hun knuffelcontact maar ook een ander (gewoon) contact samen mochten uitnodigen - is nu niet van kracht.

En wat als we buiten afspreken?

Buiten gelden de regels rond samenscholingen. Je mag met maximaal vier mensen samenkomen, maar daar worden kinderen tot en met 12 jaar niet in meegeteld. Je kan bijvoorbeeld in de tuin rond een vuurschaal toosten op het nieuwe jaar, maar die tuin moet langs buiten bereikbaar zijn. Alleen een knuffelcontact mag het huis immers binnen gaan. Moet iemand anders van het gezelschap bijvoorbeeld naar toilet, dan zit er niets anders op dan buiten te gaan of weer naar huis terug te keren. De sociale afstand tussen mensen van verschillende huishoudens moet buiten ook de hele tijd gerespecteerd worden.

Tot wanneer mag het feest duren?

De avondklok is ook vandaag van kracht. In Vlaanderen geldt die van middernacht tot vijf uur ‘s morgens. Gasten moeten dus om middernacht weer thuis zijn óf blijven slapen. Wie viert in Brussel of Wallonië mag vanaf 22 uur al niet meer buiten komen. Daar duurt de avondklok ‘s morgens ook een uurtje langer: tot 6 uur.

En hoe zit het met vuurwerk?

Vuurwerk afsteken is verboden op oudejaarsavond. Die maatregel geldt voor het hele land.

Mag ik reizen tijdens de feestdagen?

Reizen in eigen land is geen probleem. Let wel: ook dan gelden de regels rond sociale contacten. Je mag op vakantie gaan met je eigen huishouden en één knuffelcontact. Bars en restaurants blijven gesloten, zelfs in hotels. Maar die laatste mogen wel een maaltijd in de kamer aanbieden.

Naar het buitenland gaan, wordt sterk afgeraden. Vanaf vandaag gelden trouwens strengere regels voor wie terugkeert uit een rode zone. Het Overlegcomité besliste gisteren dat wie daar langer dan 48 uur verbleef, verplicht in quarantaine moet en een coronatest moet afleggen op dag één en dag zeven.

Mogen we van de sneeuw gaan genieten in de Ardennen?

Dat is geen enkel probleem, als je het met je huishouden doet of maximaal vier personen welteverstaan. Het ziet er trouwens naar uit dat het sneeuwdek daar de komende uren nog met enkele centimeters zal aangroeien. Hou er wel rekening mee dat skipistes, langlaufpistes en skicentra dicht zijn.

Welke activiteiten zijn toegelaten?

De niet-essentiële winkels zijn open. Je mag dus nog last minute eindejaarsaankopen doen. Let wel op: winkelen doe je alleen en voor maximaal dertig minuten (per winkel). Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar: zij mogen een volwassene vergezellen.

Je mag ook gaan wandelen met maximaal drie andere personen. De afstandsregel moet hier wel gerespecteerd worden. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen buitenshuis niet mee. Een wandeling maken met de grootouders en de kleinkinderen kan dus wél.

Zijn ook open: buitenspeeltuinen, musea, zwembaden (maar niet de recreatieve gedeelten en subtropische zwembaden), buitengedeelten van sportinfrastructuren, bibliotheken, spelotheken en mediatheken.

Wat als ik de regels overtreed?

Wie de coronamaatregelen overtreedt, riskeert een boete van 250 euro. De boetes voor deelnemers aan een georganiseerd lockdownfeestjes zijn opgetrokken van 250 euro tot 750 euro en voor de organisatoren van 750 euro naar maximaal 4.000 euro, het wettelijk plafond. De politie zal onverbiddelijk controleren, zo klonk het eerder deze week. Er zullen geen waarschuwingen uitgedeeld worden, maar meteen boetes. Er komen ook anonieme controles en als de buren inbreuken tippen, zal er een ploeg ter plaatse gaan.

Waar we het voor doen?

Wel, volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) is er licht aan het einde van de tunnel. De coronacijfers evolueren in de goede richting en met de huidige daling zouden we over 17 dagen onder de grens van gemiddeld 800 bevestigde besmettingen per dag gaan, de grens om over versoepelingen te kunnen spreken. “ALS we nieuwjaar binnen onze bubbel vieren, de reizigers in quarantaine gaan en de hervatting van de scholen en het werk geen opflakkering veroorzaken”, klinkt het.

