OVERZICHT. Vanaf vandaag mogen we weer reizen: dit zijn de regels en de mogelijkheden

België verwacht komende twee weken ruim 1,2 miljoen vaccins, Pfizer komt eind mei op kruissnel­heid

17 april Ons land verwacht de komende twee weken de levering van ruim 1,2 miljoen coronavaccins. Dat heeft de taskforce Vaccinatie bekendgemaakt. In de week van 19 april gaat het om 459.700 vaccins, in de week van 26 april zijn dat er 753.030 (inclusief 62.400 vaccins van Johnson & Johnson, waarvan de levering momenteel 'on hold' staat; nvdr). Vanaf eind mei zal de productie van Pfizer echt op kruissnelheid komen, met 733.590 dosissen per week.