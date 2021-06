OVERZICHT. Vanaf 1 juli gelden deze versoepelingen wellicht

Christine (55) nam deel aan studie rond tegenval­lend vaccin Curevac: “Teleurge­steld, maar toch ook jackpot”

17 juni Teleurgesteld. Zo voelt Christine Schneider (55) uit Mechelen zich nadat bekend raakte dat het vaccin van het CureVac volgens de eerste resultaten maar 47 procent bescherming biedt tegen het coronavirus. Ze was één van de tweeduizend landgenoten die deelnamen aan een grootschalige studie daarrond en zit nu naar eigen zeggen “een beetje met de gebakken peren”. Toch is er voor haar ook een gouden randje. Want tijdens het onderzoek voor en na haar eerste spuitje werd een ernstige aandoening ontdekt, die nu perfect behandeld kan worden.