OVERZICHT. Van familiefeest tot huwelijk: politie had dit weekend handen vol met lockdownfeesten

Van Oostende tot Zonhoven, de politie had dit weekend zijn handen vol met het stilleggen van lockdownfeestjes. Niet alleen in Oostende en Zonhoven, maar ook in Brussel, Balen, Willebroek, Mechelen, Eeklo en Gent werden mensen betrapt op het schenden van de coronamaatregelen. Een overzicht.

Huwelijksfeest met meer dan 60 aanwezigen in Vilvoorde

De politie legde vandaag tussen 15 en 16 uur in de namiddag een Afrikaans huwelijksfeest stil in Vilvoorde. In een ‘leegstaand’ pand waren 54 volwassenen en meer dan tien kinderen aanwezig. “Mensen kwamen zelfs uit het buitenland afgezakt!” Verschillende omwonenden zagen de drukte op straat maar twijfelden om alarm te slaan bij de politie.

Man loopt bekkenbreuk op tijdens lockdownfeestje in Oostende

In Oostende heeft een jongeman dan weer een bekkenbreuk opgelopen, nadat hij zaterdagavond tijdens een lockdownfeestje probeerde te vluchten voor de politie. Hij wilde via het balkon op het voetpad raken, maar kwam ten val en eindigde zo in het ziekenhuis. Drie anderen waren agressief tegen de politie en belandden in de cel.

Familiefeest met 12 volwassenen en 15 kinderen in Eeklo

Zaterdagnacht werd er ook een familiefeest stilgelegd in Eeklo. Op het kerstfeest waren 12 volwassenen en 15 kinderen aanwezig. De volwassenen kregen een minnelijke schikking van elk 750 euro, behalve de organisator, die zal gedagvaard worden.

Volledig scherm Het feest ging door in feestzaal Seven aan de Zeelaan in Eeklo. © VTM nieuws

Feestjes in Willebroek en Mechelen

Lokale politie Mechelen-Willebroek heeft zaterdagnamiddag een lockdownfeestje in de Boekweitstraat in Willebroek stilgelegd. 16-personen vermaakten zich op het feestje. Ook in de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen werd een feest met 6 personen stilgelegd.

Locdownfeest met 9 jongeren in Zonhoven

Afgelopen zaterdagnacht heeft de politie op de Houthalenseweg in Zonhoven een lockdownfeestje stilgelegd. Alle negen aanwezigen werden bestuurlijk gearresteerd. Op het adres werd ook een fles lachgas in beslag genomen.

Bedrijfsfeest in Balen

In Balen legde de politie vrijdagmiddag een bedrijfsfeest stil. Dertig werknemers waren er aan het feesten, inclusief alcohol, twee frituurwagens en een deejay. De werknemers die geïdentificeerd konden worden, zullen voor de politierechter moeten verschijnen. “Het is overroepen om te zeggen dat we hier een feest gebouwd hebben”, reageert zaakvoerder Eduard Saris.

Lockdownfeest in assistentiewoningen in Mariakerke

De politie van Gent betrapte vrijdagnacht, na een tip, acht personen in een assistentiewoning van de Residentie Vulpia aan de Brugse Vaart. Ze kregen allen een onmiddellijke schikking van 250 euro aangesmeerd.