OVERZICHT. Van de telefoonrekening van 25.000 euro tot de exclusieve tunnel voor parlementsleden van 3 miljoen: de schandalen van het Waals Parlement

Het Waals Parlement blijft gebukt gaan onder schandalen: van een griffier die een schrikbewind voerde tot een parlementsvoorzitter die moest opstappen na een duur snoepreisje in Dubai. De storm barstte eind vorig jaar los, maar is nog altijd niet gaan liggen. Dat het Waals Parlement “met geld gooit” tijdens de renovatie zorgt voor een nieuwe controverse. Een overzicht van wat er de voorbije maanden is gebeurd.

De heisa in het Waals Parlement draait eigenlijk allemaal rond griffier Frédéric Janssens, die midden september geschorst werd na klachten voor pesterijen en intimidatie. De griffier is het hoofd van het personeel, maar zou een “toxische werksfeer” hebben gecreëerd door zich autoritair te hebben gedragen met intimidatie, pesterijen, beledigingen en vernederingen als gevolg. In een gelekte opname viel te horen hoe Janssens fel uithaalt naar een personeelslid: “Tegen de middag lig je in het lijkenhuis.”

Niet enkel zijn managementmethoden liggen onder vuur. De griffier wordt ook verweten dat hij de kosten voor de uitbreiding van het Waals Parlement op een onaanvaardbare manier heeft laten oplopen. De renovatie van een van de parlementsgebouwen zou bijvoorbeeld drie keer duurder zijn uitgedraaid dan oorspronkelijk begroot.

Naast de oplopende kosten voor de verbouwingen, lijkt hij zich de afgelopen jaren weinig te hebben ontzegd. Uit documenten blijkt dat Janssens de hele wereld rondreisde op kosten van het parlement en daarbij op geen euro keek. Zo vloog hij in businessclass naar congressen in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Milaan, en logeerde daar in hotels van 300 tot zelfs 700 euro per nacht. Ook een peperdure telefoonrekening van 25.000 euro die het parlement betaalde tijdens een verlof in Costa Rica wekte verbazing op.

Tot nu toe heeft de griffier alle beschuldigingen ontkend. “Het is een oneerlijke situatie, maar ik ben strijdbaar”, reageerde hij eind maart in een interview bij ‘LN24'. “Ik heb het volste vertrouwen in justitie en zal blijven meewerken om het recht te doen gelden.”

Het snoepreisje in Dubai werd hem - en Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) - fataal. Dat viel tijdens de Wereldexpo in Dubai, waar een ‘Wallonie-Bruxelles’-week gehouden werd, maar uit een interne nota blijkt dat er riante bedragen werden uitgegeven aan vliegtickets en maaltijden.

Met vluchten in businessclass, een poepchic hotel en een privégids voor de duur van het verblijf liep het totale kostenplaatje op tot bijna 20.000 euro, zo bracht ‘Le Soir’ naar buiten. Marcourt stapte eind vorig jaar op als voorzitter omdat zijn positie onhoudbaar was geworden nadat partijvoorzitter Paul Magnette om zijn ontslag had gevraagd. Waals fractieleider André Frédéric werd als opvolger aangeduid.



Toch belandde Marcourt na zijn ontslag in een nieuwe storm van kritiek. Hij kreeg van zijn partij namelijk twee nieuwe mandaten. Oppositiepartij PTB/PVDA, die eerder het ontslag van Marcourt als parlementsvoorzitter als “een minimum” omschreef, hekelt die aanstellingen: “Zo beloont de PS mensen die op vakantie gaan naar Dubai en publieke middelen gebruiken voor luxe-uitgaven.”

Maar de meeste kritiek komt op de ontsporende budgetten voor een nieuw parlementsgebouw. Om te beginnen zal de renovatie niet alleen vier keer meer kosten dan wat oorspronkelijk werd begroot: ruim 46 miljoen euro in plaats van 10 miljoen euro. Ook voor het interieur werd niet op een euro meer of minder gezien.

Volgens een arbeider op de werf is er geen gebrek aan luxe. “Ik zag marmeren tafelbladen, een zetel voor de voorzitter van 15.000 euro, lampen op marmeren sokkels en koffiemachines van 2.400 euro per stuk”, vertelde hij aan ‘RTL-TVi’. “Allemaal weggegooid geld op kosten van de belastingbetaler.”



De Waalse tv-zender kon later het gebouw bezoeken en bevestigt het verhaal van de arbeider. De stoel in het kantoor van de voorzitter zou zelfs meer dan 18.000 euro kosten. Bovendien zou elke stoel in de commissiezalen op 4.750 euro per stuk worden geschat. In totaal zijn er zo’n 200 stoelen.



“Misselijkmakend” en “onbegrijpelijk” De oppositiepartijen reageerden verontwaardigd op de kosten van het interieur voor het gerenoveerde parlement. “Het is walgelijk en onbegrijpelijk om zoveel geld uit te geven”, verklaarde François Desquesnes van oppositiepartij Les Engagés. PTB/PVDA omschreef de uitgaven als “schokkend”, “onfatsoenlijk” en “een verspilling van overheidsgeld”.

Ook de zeer omstreden tunnel - exclusief voor parlementsleden - van zo’n 20 à 30 meter tussen de parking en het parlement zelf zorgde voor opschudding. Ook daarvan bleek het kostenplaatje fors hoger dan begroot: van bijna 1 miljoen tot ruim 3 miljoen euro.

Daarnaast zal de factuur nog oplopen door een blunder met het gsm-netwerk dat in het nieuw gebouwde deel te zwak blijkt te zijn. Om dat probleem op te lossen, moeten er bijkomende gsm-antennes worden geplaatst. Volgens de krant ‘Le Soir’ betekent dat een meerkost van 85.000 tot 140.000 euro.

Zowel de griffier als de parlementsvoorzitter heeft een prijs betaald voor de wandaden, maar volgens een aantal medewerkers gaan de andere parlementsleden niet vrijuit. In een open brief riepen ze op om een einde te maken aan de “straffeloosheid” in hun stelling. “We hadden meer van u verwacht”, klonk het. “Een illegale daad die onbestraft lijkt te blijven, is in het hart van de democratie des te weerzinwekkender en kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden.”

Wat zijn de gevolgen van alle schandalen? Eind vorig jaar nam Jean-Claude Marcourt ontslag als parlementsvoorzitter na de heisa rond de buitensporige uitgaven van het parlement en zijn dure reis naar Dubai. Maar er werd ook een nieuw politiek bureau, zeg maar het bestuur van het parlement, voorgesteld. Tot nu toe waren enkel de meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo vertegenwoordigd, maar nu hebben ook oppositiepartijen PTB en Les Engagés vertegenwoordiging in het Bureau. Het blijft ook niet alleen bij politieke gevolgen. Zo lopen er twee onderzoeken naar de griffier, zowel voor zijn autoritaire stijl als leidinggevende van de parlementaire diensten, als voor zijn beheer van de uitgaven van het parlement. Begin maart voerde de gerechtelijke politie nog een huiszoeking uit in het parlement. De verviervoudiging van het budget van het Waals Parlementsgebouw wordt daarnaast door het Rekenhof onder de loep genomen. In de toekomst zal het Rekenhof de controle van alle rekeningen overnemen. Tot nu controleerden de parlementsleden hun eigen rekeningen. Ook reisjes van parlementsleden zullen beter begeleid worden. Naast de buitensporige uitgaven loopt er ook een onderzoek naar dubieuze opdrachten. Het gerecht onderzoekt of de toekenning door het Waals Parlement en zijn griffier van een omvangrijk informaticaproject aan een Brussels bedrijf rechtmatig gebeurde. De briefschrijvers hadden naar eigen zeggen het gevoel door de parlementsleden in de steek te zijn gelaten. “De politiek heeft te lang haar ogen gesloten voor dit machtsmisbruik dat al meer dan tien jaar aansleept, en waarvan het nochtans perfect op de hoogte was”, klonk het. Volgens oppositiepartij PTB/PVDA hebben de overige leden van het bureau de zaken “te lang op hun beloop gelaten en de uitgaven van het parlement met tientallen miljoenen laten ontsporen”.