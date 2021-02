OVERZICHT. Van bescherming tegen varianten, tot bijwerkingen. Wat weten we over de verschillende vaccins?

AstraZeneca-Oxford University

Het vaccin dat de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca samen met onderzoekers aan de University of Oxford ontwikkelde, is het vaccin dat recent werd goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA). Dat gebeurde op 29 januari. Vandaag worden de eerste 80.000 vaccins in ons land geleverd. De eerste spuitjes zullen deze week nog worden gezet.

Het AstraZeneca-vaccin is voorlopig uniek op de Belgische markt. Het is immers een vectorvaccin - de basis van deze vaccins is een al gekend virus dat geen ziekte bij de mens veroorzaakt. Het kan hierbij gaan om een onschuldig of levend afgezwakt vaccinvirus. Bij het vaccin van AstraZeneca is dat een adenovirus - virussen met speldvormige uitsteeksels die zich hechten aan de gastheercel - dat voorkomt bij chimpansees.

Over de doeltreffendheid van het vaccin was er wat verwarring. Zo bleek uit de eerste studieresultaten dat er een doeltreffendheid van 62 procent werd bereikt als men tweemaal een volle dosis kreeg. Per vergissing kreeg een tweede groep een eerste halve dosis, gevolgd door een volledige dosis. Daar was de doeltreffendheid 90 procent. Het farmabedrijf gaf op 2 februari nieuwe resultaten vrij waaruit bleek dat er een doeltreffendheid van 82,4 procent was bij twee volledige doses, met vier tot twaalf weken ertussen. De goedkeuring die het EMA gaf, geldt overigens ook voor twee volledige doses. België koos ervoor om het vaccin niet toe te dienen bij personen ouder dan 55 jaar.

Het vaccin beschermt volgens de resultaten van Oxford University niet enkel tegen de ziekte Covid-19, maar ook tegen besmetting met SARS-CoV-2. Belangrijk, want op die manier beschermt een prikje (lees: twee prikjes) niet alleen jezelf, maar voorkomt het ook dat je het virus doorgeeft aan anderen.

Nu het slechte nieuws: het vectorvaccin van AstraZeneca blijkt niet opgewassen tegen de Zuid-Afrikaanse variant. “Ik schrik niet echt van dit nieuws”, zegt viroloog Marc Van Ranst. ”We zien eigenlijk hetzelfde met influenza-vaccins. Influenza-vaccins waarvan we weten dat die werken tegen de stam die we verwachten, werken soms minder tegen een nieuwe stam die in pakweg Azië opduikt. We weten dat er varianten opduiken en dat die kunnen interfereren met de vaccins.” Nog volgens Van Ranst komt de Belgische vaccinatiecampagne niet meteen in het gedrang: “In België hebben we momenteel heel weinig Zuid-Afrikaanse stammen. Er zijn een paar uitbraken geweest - onder meer in Oostende - en voor de rest gaat het om geïsoleerde gevallen. Zolang die situatie zo blijft en we die variant hier zoveel mogelijk buiten kunnen houden - en ik benadruk hierbij nogmaals hoe cruciaal het is om reizen naar het buitenland af te raden - hoeft dit nieuws momenteel geen impact op het Belgische vaccinbeleid te hebben.”

Een voordeel is wel dat het vaccin makkelijk bewaard kan worden bij een temperatuur van 2 tot 8 graden.

Pfizer - BioNTech

Het vaccin van Pfizer en BioNTech is een mRNA-vaccin, een relatief nieuwe techniek waarbij enkel gewerkt wordt met een stukje genetische code (RNA) van het virus. Dit vaccin werd als eerste goedgekeurd in Europa.

Het vaccin heeft een doeltreffendheid van maar liefst 95 procent bij twee doses waarvan de tweede prik na drie weken gezet moet worden. Volgens de eerste studieresultaten biedt het vaccin eenzelfde bescherming tegen de Britse variant, en is het slechts een klein beetje minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351). Hoe dan ook werkt Pfizer achter de schermen aan een aangepast vaccin waarbij ze gebruik zullen maken van een stuk RNA van de B.1.351-variant. MRNA-vaccins kunnen gelukkig vrij eenvoudig én snel worden aangepast.

Omdat RNA heel onstabiel is, moet het vaccin zeer koud bewaard worden, bij een temperatuur van -70 graden.

Moderna

Het Moderna-vaccin, tevens ook een mRNA-vaccin, werd als tweede goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenagentschap.

Ook dit vaccin heeft met 94,5 procent een bijzonder hoge doeltreffendheid. Opnieuw worden er twee doses ingeënt met vier weken tussen de eerste en tweede prik. De hoge doeltreffendheid geldt eveneens bij een besmetting met de Britse variant. Moderna laat wel weten dat de antistoffen die door hun vaccin in het bloed worden opgewekt, de Zuid-Afrikaanse variant tot zes keer minder efficiënt neutraliseren. Dat betekent dat er tot zes keer meer antistoffen nodig zijn om dat type van het coronavirus de kop in te drukken. Moderna werkt inmiddels aan een ‘boostershot’, een nieuwe versie van het vaccin dat voldoende antistoffen moet opwekken tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

Het mRNA-vaccin van Moderna kan bij een temperatuur van -20 graden bewaard worden.

Johnson & Johnson

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, waarvan Janssen deel uitmaakt, werkt intussen aan een vectorvaccin waarvan België alvast 5 miljoen doses reserveerde. Het afgezwakte virus dat bij dit vaccin gebruikt wordt, is het zogenaamde Ad26-virus. Het veroorzaakt een lichte verkoudheid, maar dringt ook heel makkelijk menselijke cellen binnen. Voorlopig werd het vaccin evenwel nog niet goedgekeurd door het EMA. Dat zal naar verwachting deze week ergens gebeuren. Dit vaccin is voorlopig uniek gezien er maar één prik nodig is.

En hoe zit het met de doeltreffendheid van één zo’n prikje? Het vaccin van Johnson & Johnson heeft een effectiviteit van 66 procent, de laagste doeltreffendheidsgraad tot zover. Bovendien schommelt het percentage in de verschillende werelddelen. In de Verenigde Staten geldt een doeltreffendheid van 72 procent, in Latijns Amerika is dat 66 procent en 57 procent in Zuid-Afrika. Wellicht zijn deze schommelingen te wijten aan de verschillende varianten.

Het vaccin heeft wel een werkzaamheid van 85 procent tegen ernstige ziektesymptomen, waar dan ook ter wereld.

Een overzicht van de vaccins

Bijwerkingen en overlijdens in België

Volgens de laatste gegevens zijn er sinds de start van de vaccinatiecampagne in totaal 467 meldingen van bijwerkingen gekomen op een totaal van meer dan 328.000 toegediende dosissen. Het Pfizer/BioNtech-vaccin wordt het langst gebruikt, de meeste klachten (461) gaan dan ook over die producent. Van Moderna hebben nog maar zes personen een bijwerking gekregen.

In 74 gevallen werden de bijwerkingen als ernstig beschouwd. “Meestal ging het wel om gekende bijwerkingen die ook in de bijsluiter beschreven zijn”, klinkt het bij het geneesmiddelenagentschap FAGG.

In 21 van de 467 Belgische meldingen werd een overlijden gemeld. Het feit dat deze overlijdens geen gemeenschappelijk klinisch beeld vertonen is een eerder geruststellend element volgens het FAGG. Er is voorlopig dan ook geen sprake van een oorzakelijk verband.

Bescherming

Rest nog de vraag hoe lang men precies beschermd wordt met zo'n vaccin. Dat is voorlopig nog onduidelijk. We weten inmiddels wel dat we zeker drie maanden na infectie tegen het virus beschermd zijn. Van de vaccins wordt verwacht dat dit wat langer is. Fase 3-studies bij gevaccineerde vrijwilligers moeten ons meer duidelijkheid geven.