OVERZICHT. Vakantieparken heropenen al op 8 februari, kappers en dierenparken volgen op 13 februari, alle andere niet-medische contactberoepen moeten wachten tot 1 maart

GAIA: “Aantal dierproe­ven op katten fors gestegen”

10:20 In Vlaanderen werden er 253.433 dierproeven uitgevoerd in 2019, zo blijkt vandaag uit cijfers van dierenrechtenorganisatie GAIA. Dat zijn er minder dan in 2018, toen er nog 262.479 proeven werden gedaan. Opvallend is dat er veel meer experimenten werden uitgevoerd op katten. Ook waren er meer pijnlijke dierproeven dan in 2018, klinkt het.