OVERZICHT. Twee dagen op rij ongeveer 60.000 besmettingen, aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen

Herbekijk: maandag werd een recordaantal besmettingen geregistreerd

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft doorstijgen, met in de week van 11 tot 17 januari dagelijks gemiddeld 31.780 besmettingen, 34 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 3.396 uit.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op maandag 17 januari is een recordaantal van 61.925 besmettingen geregistreerd. Dat is sowieso een onderschatting: in realiteit kwamen er ook die dag volgens viroloog Steven Van Gucht drie tot vier keer meer nieuwe besmettingen bij. Het weekgemiddelde zal ook zaterdag waarschijnlijk nog fors doorstijgen, want ook op 18 januari werden er voorlopig al 59.164 besmettingen genoteerd.

Testen

Tussen 11 en 17 januari werden gemiddeld 88.111 tests per dag uitgevoerd. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 11 en 17 januari gestegen naar 36,7 procent. Dat is een stijging van 8,7 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is met 23 procent gestegen tot 1,27. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Met de afgelopen week ook dagelijks gemiddeld 255 ziekenhuisopnames (+39 procent) blijft ook de druk op de ziekenhuizen toenemen. Gisteren waren er 341 nieuwe opnames. Het is van begin december geleden dat het er nog eens zo veel waren.

In het totaal liggen er nu 2.736 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (+34 procent), 367 van hen (-10 procent) hebben intensieve verzorging nodig.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 11 tot 17 januari gestegen (+13 procent) tot gemiddeld 21,6 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.759 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

9.034.213 Belgen hebben intussen, volgens de laatste bevestigde cijfers, al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. Deze week werd die nieuwe kaap van 9 miljoen gerond. 8.840.933 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 77 procent van de volledige bevolking. 6.114.134 mensen kregen al een derde prik, ook een nieuwe kaap. Dat is ongeveer 53 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.533.877 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 83,18 procent van de volledige bevolking. 5.411.779 onder hen kregen al twee prikken, of 81,34 procent van de volledige bevolking. 4.051.484 Vlamingen (60,90 procent) kregen al een boosterprik.

