OVERZICHT. Trend nieuwe besmettingen stijgt met 4 procent, aantal ziekenhuisopnames daalt wel nog

Prikje vol hoop, maar horeca-, reis- en evenemen­ten­sec­tor juichen nog niet: "Vraag is nu: willen we risico's nemen?”

8:00 De vrijheid lonkt, want elke meerderjarige Belg krijgt ten laatste in september z'n spuitje. Voor de horeca-, reis- en evenementensector is dat het beste nieuws in maanden, maar op tafel springen? Dat durven ze nog niet - eerst even afwachten, toch.