OVERZICHT. Terrasje doen dit weekend? Dit zijn alle regels

414 Belgen pasten dit jaar officieel hun geslachts­re­gi­stra­tie aan

11:27 Vorig jaar veranderden in ons land 414 mensen officieel hun geslachtsregistratie: het gaat om 205 transvrouwen en 209 transmannen. In 2019 registreerde het Rijksregister 524 officiële aanpassingen, toen ging het om 263 transvrouwen en 261 transmannen. Dat maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vandaag bekend in het jaarlijks overzicht in samenwerking met het Rijksregister.