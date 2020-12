OVERZICHT. Stijging van gemiddeld aantal besmettingen versnelt, ook meer patiënten in ziekenhuizen

Wat doen we met de 20% die zich niet aan regels zal houden tijdens feestdagen? “Het mag geen heksen­jacht worden”

5:00 Volgens onze bevraging zal 20% van de Vlamingen zich tijdens de komende feestdagen niet strikt aan de maatregelen houden. Zij zullen bijvoorbeeld met meer dan één persoon van buiten hun gezin Kerstmis of Nieuwjaar vieren. Hoe kunnen we hen overhalen zich toch maar in te houden? Moeten we dat überhaupt proberen? Wordt pek en veren hun deel, of kunnen we beter aandacht schenken aan de 80% die wel de moeite doet om de regels na te leven? Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) en socioloog Ignace Glorieux (VUB) delen hun inzichten. “Ik ken niemand die zich strikt aan de regels houdt, en ik vertoef nochtans niet in losbandige milieus.”