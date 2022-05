OVERZICHT. Slechts 1 van de 4 metrolijnen in Brussel rijdt uit op nationale actiedag openbare sector: volg hier waar u nog hinder kan ondervinden

Vandaag, 31 mei, wordt er in heel het land een nationale actiedag georganiseerd bij tal van overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. De actiedag is gericht tegen de “algemene malaise” in de sector en zal heel wat hinder veroorzaken: van verstoringen bij treinen, bussen en trams tot verkorte nieuwsuitzendingen bij de VRT. Het overzicht van de stakingsacties kan je hier de hele dag blijven volgen.

Openbaar vervoer

De actiedag van de vakbonden bij het openbaar vervoer heeft voorlopig weinig impact op het wegverkeer. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. Er staat rond 7.30 uur ruim 100 kilometer file, wat normaal is voor een ochtendspits. Het ziet er dus voorlopig naar uit dat veel werknemers ervoor gekozen hebben om van thuis uit te werken.

Wie dat niet kan en van het openbaar vervoer afhangt, heeft pech. Sinds gisterenavond (maandag) 22 uur tot vandaag, 31 mei, zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn, liet de NMBS weten. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken. “De alternatieve treindienst loopt zoals gepland”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Dat betekent dat in totaal een kwart van de treinen rijdt. Zo rijdt één op de drie IC-treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die die provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

De treinen die rijden, staan aangeduid in de reisplanner van de NMBS. “Dus wie vandaag nog een trein moet nemen, raden we aan vooraf onze reisplanner te raadplegen om te weten welke treinen er rijden op zijn of haar traject”, aldus Temmerman.

Door de hinder bij de NMBS is er vandaag ook geen treinverkeer mogelijk tussen België en Duitsland, tussen België en Maastricht en tussen België en Luxemburg. Voor Eurostar en TGV INOUI wordt wel een normale dienstverlening voorzien. Ook voor de IC Nederland en voor Thalys-verbindingen tussen Parijs, Brussel en Amsterdam worden geen bijzondere moeilijkheden verwacht.

Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden.

De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van de NMBS, zoals de socialemediakanalen (Twitter en Facebook), de NMBS-website en de schermen en de aankondigingen in de stations. De staking bij het spoor duurt tot dinsdag om 22.00 uur. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

Ook De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder voor de dienstverlening. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website of de app van De Lijn. Alle bussen en trams die uitrijden, staan daarop vermeld.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij rijden gemiddeld genomen zes op de tien trams en bussen uit. Per provincie varieert dat cijfer echter lichtjes. Zo rijdt in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 65 procent. In Limburg gaat het om 60 procent en in Antwerpen om 55 procent. De zwaarst getroffen provincie is Oost-Vlaanderen, waar de helft van de bussen en trams uitrijdt. Wat de kusttram betreft, daar rijdt driekwart uit. In Gent gaat het om 55 procent, in Antwerpen om amper de helft.

En in Brussel meldt de MIVB “zeer zware verstoringen” op haar bus-, tram- en metronet. De openbaarvervoermaatschappij raadt reizigers ook aan om alternatieven te gebruiken om zich te verplaatsen. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om die dag te reizen.

In de hoofdstad is slechts één van de vier metrolijnen in dienst. Enkel lijn 1 wordt bediend. Bij de trams zijn de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51 en 92 in dienst, zo klinkt het in een update van de situatie op het net om 7.30 uur. Voorts rijden de bussen op de lijnen 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88 en 95. “Alle andere lijnen rijden vandaag niet”, besluit de MIVB.

Onderwijs

Ook in het onderwijs zal er gestaakt worden door de socialistische vakbond ACOD. “We merken een grote stakingsbereidheid bij het personeel”, zegt algemeen secretaris Nancy Libert woensdag. “We willen een duidelijk signaal geven dat het genoeg geweest is.” De onderwijsvakbond schaart zich achter de algemene eisen van het overheidspersoneel, maar heeft ook specifieke eisen. “We willen meer handen op de werkvloer en het behoud van onze pensioenen.” Het is van 2018 geleden dat er in het onderwijs werd gestaakt. Onduidelijk is hoe zwaar de impact op de scholen zal zijn, opvang wordt voorzien. Ook ondervinden stedelijke kinderdagverblijven mogelijk hinder. Zo zullen in Gent bijvoorbeeld vier stedelijke kinderdagverblijven gesloten blijven en 28 andere beperkt open zijn.

Openbare omroep

Werknemers van de Franstalige openbare omroep RTBF zullen eveneens deelnemen aan de nationale actiedag. De socialistische vakbond CGSP noemt de staking “een sterk signaal aan de politieke verantwoordelijken om te eisen dat een omvangrijke en onvoorwaardelijke financiering van de openbare diensten een prioriteit is”.

Specifiek voor de RTBF eist de vakbond onder andere een minimumloon van 2.400 euro bruto per maand en maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Ook bij de VRT wordt er gestaakt. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil meteen ook protesteren tegen het eind april aangekondigde transformatieplan. De directie kondigde toen onder meer aan dat er 116 naakte ontslagen nodig zijn, 50 natuurlijke vertrekkers niet vervangen kunnen worden en de productie van ‘Thuis’ zal worden uitbesteed. “Het plan dat nu op tafel ligt, is geen besparingsplan, maar een afbraakplan”, aldus ACOD VRT, ACV VRT en VSOA VRT. De vakbonden eisen meer respect voor de medewerkers en de kijkers. Daarom roepen ze de Vlaamse regering en de directie op om de besparingen en de privatisering te stoppen en de werkingsmiddelen te indexeren.

Concreet zullen er op Eén ingekorte journaals worden uitgezonden om 13 en om 19 uur en ook het late journaal wordt ingekort. Voor en na de journaals worden er pancartes van de vakbondsorganisaties getoond. Er is geen dagelijkse uitzending van “Thuis”, enkel programma’s die op voorhand zijn opgenomen komen op het scherm.

Ketnet en Canvas worden op één kanaal uitgezonden. Tot 20 uur is er programma van Ketnet, nadien volgt op Canvas een uitzending van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Wat betreft de radiozenders, blijft het ochtend- en avondblok op Radio 1, Radio 2, StuBru, MNM en Klara behouden, maar met een kortere tijdspanne (7 tot 9 uur en 16 tot 18 uur). Tussenin is muziek te horen. Radio 2 brengt enkel een nationaal aanbod, geen regionale uitzendingen. Er zijn nieuwsbulletins om 7, 8, 12, 13, 17 en 18 uur.

Online zullen er banners worden geplaatst op de website vrtnws.be en op VRT NU.

De directie van VRT stelt naar eigen zeggen alles in het werk om na de stakingsdag het interne overleg met de vakorganisaties verder te zetten.

bpost

Postbedrijf bpost verwacht vandaag hinder in zijn dienstverlening door de actiedag, maar kan moeilijk inschatten hoe groot die zal zijn. “De acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront en de staking zullen een impact hebben op de dienstverlening in de postkantoren, het contact center, bij de ophaling, verwerking en bezorging van brieven en pakjes”, meldde bpost via Twitter.

Gevangeniswezen

Het personeel in de Belgische gevangenissen zal vandaag in groten getale deelnemen aan de actiedag. Bij de bonden verwacht men dat zowat twee derde van de cipiers zal deelnemen. De stakingsintenties zijn het hoogst in de gevangenissen Leuven Centraal, Leuven Hulp, alle Brusselse gevangenissen, Dendermonde, Mechelen en Antwerpen.

Ondernemersorganisatie Unizo hekelt de acties van de overheidsbonden, die “de malaise alleen groter maken”. “Unizo heeft geen begrip voor de actievoerders en hekelt de moedwillige sabotage van onze economie door de vakbonden”, zo zegt de organisatie.

“Onverantwoorde en gevaarlijke stakingen”

De ondernemersorganisaties Voka en Unizo kunnen geen begrip opbrengen voor de acties in de openbare sector. “De vakbonden hebben oogkleppen op”, klinkt het bij Voka. “Moedwillige sabotage van onze economie door de vakbonden”, stelt Unizo.

Voka heeft vragen bij de reden voor de actiedag: de “algemene malaise” in de publieke sector. “Die erg wazige motivatie moet het gebrek aan echte argumenten verbergen”, klinkt het in een persbericht. De organisatie wijst erop dat de lonen van het overheidspersoneel net voor de vierde keer sinds oktober 2021 met 2 procent zijn geïndexeerd, “een directe compensatie voor de stijgende inflatie”.

“De vakbonden blijven bewust blind voor de precaire situatie in de rest van de wereld”, stelt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. “Er woedt een oorlog in Europa. In de landen rondom ons wordt daarom een voorzichtig beleid gevoerd en worden de lonen gematigd. In België zien we door de automatische loonindexering de loonkostenhandicap met onze buurlanden zienderogen oplopen, ten koste van onze economie en welvaart. We spelen met vuur en de rekening zal later dubbel betaald worden.”

Unizo zit op dezelfde lijn. De stijging van de reële lonen in België is de volgende twee jaren de hoogste in Europa, maar toch willen de vakbonden méér en organiseren ze bij de vleet stakingen en betogingen, klinkt het daar.

“Door op straat te komen tegen de ‘algemene malaise’ wordt die alleen maar groter”, zegt Danny Van Assche, de topman van de ondernemersorganisatie. “Bedrijven en hun werknemers worden weer ongewild getroffen door het platleggen van het openbaar vervoer en de onverwachte sluiting van sommige scholen.” Volgens Van Assche zal de “algemene malaise” daardoor alleen maar verergeren, “en het is ook niet meteen een uitgestoken hand voor sociale dialoog”.

Ook weinig begrip van premier

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft weinig begrip voor de actiedag in de openbare sector. “In België is de koopkrachtcompensatie automatisch in tegenstelling tot in andere landen. In Nederland start men nu pas met onderhandelingen over een compensatie”, zei hij in de ingekorte versie van ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De eerste minister erkende dat de hoge inflatie voor niemand gemakkelijk is. “Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de vakbonden”, maar de koopkrachtcompensatie is in ons land veel beter geregeld dan in andere landen, klonk het. “We moeten allemaal mekaar goed vasthouden, zowel bij de overheid als in de private sector”, aldus nog De Croo.

Continuïteit dienstverlening

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wijst erop dat het systeem van continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn zijn nut bewijst: “Met 60 procent van de bussen van De Lijn die rijdt, hebben we tijdens deze staking de reiziger niet in de kou laten staan. Bovendien kan de reiziger nu al zien of zijn bus of tram rijdt en zich daarop voorbereiden.”

“Het ‘systeem van de continuïteit van de dienstverlening’ verzekert een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en te werken”, aldus de minister.

Het Vlaams Parlement keurde het systeem op 26 mei 2021 goed. Concreet moet een stakingsaanzegging minimum 8 dagen vooraf gemeld worden. De werknemers van De Lijn krijgen 72 uur voor de staking de tijd om te laten weten of ze mee staken of niet. Op basis van deze info tekent De Lijn een vervoersaanbod uit en maakt dit ten laatste 24 uur op voorhand kenbaar aan de reizigers. Op die manier heeft de reiziger ook enige tijd om zich te organiseren.

“Keer op keer stond de reiziger tijdens stakingen in de kou. Met de continuïteit van de dienstverlening maken we daar komaf mee zonder te raken aan het stakingsrecht: wie wil staken, moet dat kunnen, maar wie wil werken moet dat ook kunnen”, besluit Lydia Peeters.

