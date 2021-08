OVERZICHT. Ruim 550 coronapatiënten in het ziekenhuis

Overlegco­mité buigt zich vrijdag over coronasitu­a­tie

16 augustus Het Overlegcomité buigt zich op vrijdag 20 augustus opnieuw over de coronasituatie in ons land. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo vandaag. Dat er een Overlegcomité zou komen eind augustus was al even duidelijk en nu is er dus ook een precieze datum.