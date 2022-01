OVERZICHT. Quarantainebeleid wordt versoepeld: dit zijn de nieuwe regels

De ministers van Volksgezondheid van de verschillende beleidsniveaus in ons land hebben een nieuwe quarantainestrategie bepaald. Nu de omikronvariant het aantal besmettingen opnieuw de hoogte injaagt, verdwijnt de testverplichting voor gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden. Ook de quarantaineperiode wordt in een aantal gevallen versoepeld. De nieuwe regels gaan in vanaf 10 januari.

Quarantaineregels na hoogrisicocontact

• Wie al een boosterprik kreeg, moet niet langer in quarantaine na een hoogrisicocontact en moet zich dus ook niet meer laten testen. Voorzichtig blijven en een masker dragen blijft dan wel heel belangrijk.

• Ook wie recent een tweede prik kreeg, moet niet langer in quarantaine. Dat is van belang in onder meer de scholen, aangezien veel kinderen de komende weken gevaccineerd worden tegen corona.

• Kreeg je nog geen boosterprik, en is je tweede vaccinatie langer dan 5 maand geleden? Dan moet je na een hoogrisicocontact minstens 3 dagen in quarantaine. Een PCR-test afleggen is echter niet meer nodig. Vanaf dag 4 mag je opnieuw naar buiten, op voorwaarde dat je voorzichtig blijft en elke dag gebruik maakt van zelftesten tot en met dag 10 na het hoogrisicocontact.

• Ben je niet gevaccineerd? Dan verandert er niets. Zowel op dag 1 als dag 7 na een hoogrisicocontact moet je een PCR-test afleggen, in tussentijd moet je in quarantaine.

Isolatieregels na coronabesmetting

• Ook voor wie zelf besmet raakte met corona (gevaccineerd of niet) versoepelen de regels. Na een positieve test moet je nog 7 dagen in isolatie in plaats van 10. Daarna mag je naar buiten, op voorwaarde dat je drie dagen lang geen symptomen meer hebt en je voorzichtig blijft en een masker draagt.

•Tenslotte blijven ook de regels voor wie symptomen heeft ongewijzigd. Je zal je nog steeds moeten laten testen, en tot het resultaat van die test in quarantaine moeten gaan.

Deze quarantaineregels gelden nog tot 10 januari Belangrijk: de nieuwe quarantaineregels gaan pas in vanaf 10 januari. Tot dan blijven de huidige quarantaineregels gelden. Vandaag geldt dat mensen met corona tien dagen in isolatie moeten en hun huisgenoten in quarantaine. Gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten vijf dagen in quarantaine en dan een PCR-test laten afnemen. Als die negatief is, vervalt de quarantaineplicht. In de praktijk zijn dan al snel zeven dagen verstreken. Er is een mogelijkheid om na vier dagen de quarantaine te verbreken, maar dan moet je dagelijks een zelftest afnemen tot het resultaat van de PCR-test bekend is.

Absenteïsme

“Werkgevers zijn opgelucht dat de ministers van Volksgezondheid het vrij snel zijn eens geraakt over nieuwe quarantaineregels”, zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens in een verklaring. “De stilstand dreigde in heel wat sectoren als we de komende weken de oude regels zouden aanhouden. Het virus verandert, en dan moeten onze maatregelen mee wijzigen.”

Ook het VBO juicht de beslissingen toe. “De nieuwe quarantaineregels zijn een weloverwogen stap in de juiste richting om een volledige implosie van het gezondheidsstelsel en de economie te voorkomen, zonder evenwel de strijd tegen omikron uit te hollen”, reageert CEO Pieter Timmermans. “Wij zullen nu verder nauwgezet de absenteïsmecijfers opvolgen, samen met onze leden-sectorfederaties, zodat snel de situatie op het terrein kan gemonitord worden. Verder roep ik iedereen op om de sanitaire regels (mondmasker en afstand houden) strikt op te volgen en zich te laten vaccineren omdat dit laatste op dit ogenblik een van de meest adequate middelen is tegen het coronavirus.”