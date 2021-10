OVERZICHT. Post en energie deze maand fors duurder, maar deze verrassende lijst producten werd net goedkoper

Wat moet ik doen om zo weinig mogelijk te betalen? Onze financieel expert Paul D’Hoore legt uit:

De inflatie - dat is de mate waarin consumentengoederen duurder worden - is sinds begin dit jaar onafgebroken aan het toenemen. In januari stond ze nog op 0,26 procent, in augustus was dat 2,73 procent en in september dus 2,86 procent.