OVERZICHT. Parken en natuurdomeinen afgesloten: steden en gemeenten nemen voorzorgsmaatregelen tegen storm Eunice

Antwerpen

In Antwerpen worden vrijdag om 12 uur alle stedelijke parken en begraafplaatsen gesloten door het voorspelde stormweer. In de loop van zaterdag gaan ze in principe terug open, na een controle door de stadsmedewerkers. Dat meldt de stad in een persmededeling. De stad besliste om de stedelijke parken in de loop van vrijdag tijdelijk te sluiten voor bezoekers, sportclubs en concessiehouders.

Voorzieningen die in parken gelegen zijn, worden gesloten als het stormweer een impact heeft op de beschikbaarheid of bereikbaarheid. Zo zal het Middelheimmuseum tijdens de storm gesloten zijn. Het dakterras van het MAS is gesloten. Het museum is wel open.

Ook de begraafplaatsen worden gesloten voor bezoekers omwille van de aanwezigheid van monumentale bomen en grafmonumenten. De geplande uitvaarten gaan enkel door waar dat mogelijk is, de begrafenisondernemers worden verwittigd.

In de hele provincie Antwerpen gaan de groen- en recreatiedomeinen van vrijdagochtend tot zaterdagmiddag dicht voor wandelaars en fietsers tot storm Eunice voorbij is geraasd. Prinsenpark (Retie), Hoge Mouw (Kasterlee), Hertberg (Herselt), De Averegten (Heist-op-den-berg), Vrijbroekpark (Mechelen), Broek De Naeyer (Willebroek), Rivierenhof (Deurne), Vrieselhof (Oelegem) en Kesselse Heide (Nijlen) sluiten helemaal voor wandelaars en fietsers.

Ook de provinciale recreatiedomeinen nemen voorzorgen. De Schorre sluit zijn bosgedeelte af en het Zilvermeer houdt de dagrecreatie gesloten. De Lilse Bergen en Arboretum Kalmthout houden de situatie ter plekke nauwgezet in de gaten en grijpen in als het nodig is.

Op zaterdagochtend wordt eerst de schade opgemeten en waar nodig opgeruimd. In de loop van de (voor)middag zetten de domeinwachters vervolgens de poorten weer open.

Nog in Antwerpen worden vannacht de loshangende delen van het spanplafond in de centrale toegang tot premetrostation Opera preventief verwijderd door het voorspelde stormweer. Het spanplafond is een kunststofdoek die is opgehangen als afwerking onder het eigenlijke dak. De afgelopen weken werden door de hevige wind enkele scheuren in het spanplafond opgemerkt en opgevolgd. Daarom neemt de stad nu samen met de brandweer en De Lijn de komende nacht een deel van het plafond uit voorzorg weg. Het plafond loopt immers over de ondergrondse metrolijnen en zou bij noodweer voor hinder kunnen zorgen.

De werken vinden plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. De dienstregeling ondervindt geen hinder, aangezien er op het moment van de werken geen trams door het station zullen passeren. Stad Antwerpen gaat ondertussen ook op zoek naar een technisch alternatief dat structureel beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen sluit de provincie alle provinciale domeinen, bossen en natuurgebieden. Wandelpaden worden afgebakend, buitensportterreinen mogen niet gebruikt worden en golfterreinen worden ook afgesloten. Alle bossen en natuurgebieden zijn verboden toegang tijdens stormweer, ook indien de ingangen niet fysiek afgesloten zijn met bijvoorbeeld een nadarhek of lint.

Zwembaden en sportcomplexen blijven wel open. In provinciaal domein De Gavers zullen de camping en de jeugdherberg ook bereikbaar blijven. De bossen van Provinciaal domein Puyenbroeck zijn donderdag al gesloten.

In Gent zijn vrijdag parken, bossen en begraafplaatsen gesloten. De stad waarschuwt voor windstoten tot 130 kilometer per uur. In de hele provincie is door het KMI van 14 tot 20 uur code oranje afgekondigd. De raad is om binnen te blijven indien mogelijk en voertuigen niet onder bomen te parkeren.

In Aalst heeft het stadsbestuur beslist om de opening van de winterfoor van vrijdag te verplaatsen naar zaterdagavond. De foorkramers moeten in de tussentijd de nodige maatregelen treffen om hun installaties en constructies te beveiligen.

West-Vlaanderen

De kust, en bij uitbreiding de hele provincie West-Vlaanderen bereiden zich voor op storm Eunice. Er worden rukwinden van 120 tot 150 kilometer per uur verwacht.

Vanaf 17 februari tot 19 februari 8.00 uur worden de strekdammen in Oostende afgesloten. Sportpark De schorre is niet toegankelijk op vrijdag 18 februari.

In Blankenberge worden de wandelweg naar de Pier en de beide staketsels afgesloten vanaf vrijdagmiddag. Het Albertpark wordt afgesloten en in de Koning Boudewijnlaan geldt een parkeerverbod omdat daar oude bomen staan.

Algemeen wordt aangeraden om niet te gaan wandelen in parken en om auto’s niet onder bomen te parkeren. Ook wordt aangeraden om de zeedijk en het strand te vermijden. Gouverneur Decaluwé vraagt ook voorzichtigheid voor torenkranen. Provinciedomeinen worden gesloten.

Vlaams-Brabant

Ook de provinciale parken in Vlaams-Brabant blijven vrijdag gesloten wegens het stormweer. De provinciale domeinen in Huizingen (deelgemeente van Halle) en Kessel-Lo (deelgemeente van Leuven) blijven de hele dag dicht. Het domein Halve Maan in Diest wordt zowel vrijdag als zaterdag afgesloten voor alle toegang. In het laatste provinciaal park, Het Vinne in Zoutleeuw, is het praktisch onmogelijk om alle ingangen af te sluiten. Er wordt mensen wel sterk afgeraden langs te gaan.

In provinciehoofdstad Leuven gaan eveneens alle parken dicht, meldt de lokale politie. Parken die fysiek niet kunnen worden afgesloten, krijgen signalisatie die mensen waarschuwen om voorzichtig te blijven. Zaterdag wordt de situatie geëvalueerd en eventuele schade opgeruimd, en wordt bekeken of de parken weer kunnen openen.

Ook de stad Diest heeft al laten weten dat het enkele parken dicht houdt. Behalve park Halve Maan gaat het ook om het Citadelbos, Warandepark en Park Cerckel. De afsluiting geldt hier zowel vrijdag als zaterdag.

Brussel

Leefmilieu Brussel heeft besloten om de toegang tot parken, bossen en parkeerplaatsen in het Zoniënwoud vanaf vrijdagmiddag 12 uur te sluiten, omdat storm Eunice over ons land trekt en er in Brussel stevige rukwinden van 80 tot 120 kilometer per uur worden verwacht.

Aan de ingangen van de groene ruimtes zal een bericht worden uitgehangen en zullen de parkwachters de bevolking informeren. Inspectie, opruiming en beveiliging vinden plaats na de stormwaarschuwing wanneer de groene ruimten weer toegankelijk voor het publiek zullen zijn.

Als de weersomstandigheden het toelaten opent Leefmilieu Brussel zaterdagochtend om 8 uur opnieuw de toegang tot parken, bossen en parkeerplaatsen in het Zoniënwoud. Iedereen wordt intussen aangeraden om gedurende de sluitingstijd in het bijzonder de omgeving van bomen te vermijden.

Brussels Airport

Brussels Airport houdt de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog. De luchthaven beschikt over procedures die in werking treden naargelang de ernst van de storm. “Samen met alle partners houden we dit uiteraard in de gaten, via de weersvoorspellingen en de informatie die we via (luchtverkeersleider, red.) skeyes krijgen”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. “Voorlopig is de verwachting dat er niet heel veel impact zou zijn, maar we volgen de situatie uiteraard op.”

De woordvoerster benadrukt ook dat de luchthaven procedures heeft voor stormweer. Het gaat dan bijvoorbeeld over de extra beveiliging van het materiaal op het tarmac vanaf een bepaalde windsnelheid of het tijdelijk niet gebruiken van passagiersbruggen.

In Nederland annuleert KLM 167 vluchten door de storm Eunice vrijdag. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij meldt dat er vrijdag felle rukwinden verwacht worden. “Dat zorgt ervoor dat er morgen voor ons een zeer beperkte operatie mogelijk is op Schiphol.” Daarnaast kan het weer van vrijdag ook tot vertragingen leiden, zo stelt KLM.