OVERZICHT. Opnieuw veertien procent meer nieuwe besmettingen vastgesteld

Het gemiddelde aantal bevestigde dagelijkse coronabesmettingen zit voor de derde dag op rij in stijgende lijn. Tussen 1 en 7 januari waren er dagelijks gemiddeld 1.816 gevallen . Dat zijn er 14 procent meer dan gemiddeld in de voorgaande zeven dagen.

Volgens de meest recente dagcijfers waarvoor data beschikbaar zijn, werden er op donderdag 7 januari 1.943 besmettingen vastgesteld. Op woensdag 6 januari ging het om 2.480 besmettingen, op dinsdag 5 januari om 2.802 en op maandag 4 januari 3.079. Het was van 21 december geleden dat we meer dan 3.000 nieuwe corona-infecties op een dag noteerden.

Weer meer getest

Een verklaring voor de toename is dat er nu meer getest wordt: gemiddeld 35.310 testen per dag, of 39 procent meer dan in de voorgaande week. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België. Voorheen hing het af van wat ze op reis hadden gedaan.