OVERZICHT. Opnieuw ruim 340 patiënten op intensive care: “Na herfstvakantie kan stijging besmettingen weer versnellen”

Op dit moment liggen er 343 patiënten op intensive care, het hoogste aantal sinds begin juni. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat wil zeggen dat de bovengrens van fase 0, waar maximaal 15 procent van de ICU-bedden wordt voorbehouden voor Covid-patiënten, overschreden is. “De trend is nog niet gekeerd", zei viroloog Steven Van Gucht bij HLN LIVE.

Tussen 25 en 31 oktober raakten dagelijks gemiddeld 7.758 mensen besmet met het virus, een stijging met 36 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Er werden elke dag ruim 84.200 testen afgenomen, een stijging met 25 procent. De positiviteitsratio klokt af op 9,7 procent.

Elke dag worden er zowat 164 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit gegevens tussen 28 oktober en 3 november. Dat is 31 procent meer dan een week geleden. In totaal liggen er nu 1.858 patiënten in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er dus 343 intensieve verzorging nodig hebben (+34 procent).

“Hoge besmettingsgraad bij 65-plussers”

“1.000 vaccinaties meer per week is een goede zaak, maar het zal het tij niet keren. Er zijn meer en meer transfers tussen de ziekenhuizen omdat er meer druk komt te liggen op de zorg. De trend is nog niet gekeerd”, zei viroloog Steven Van Gucht bij HLN LIVE. “We zien stijgingen bij alle leeftijden, maar het valt op dat er een hoge bemestingsgraad is bij 65-plussers. Dat is verontrustend want die mensen lopen een hoog risico op complicaties en een ziekenhuisopname aangezien ze nog niet allemaal hun derde prik gekregen hebben.”

“Ook bij de derde prik is er tijd nodig om die in werking te laten treden", aldus Van Gucht nog. “Intussen zien we wel een toegenomen voorzichtigheid in de cijfers, maar we mogen niet te vroeg victorie kraaien. Voorlopig zullen we het moeten hebben van voorzichtigheid. Het kan perfect dat het aantal besmettingen na de herfstvakantie weer gaat versnellen en dat we op een hoog plateau blijven steken met een zware belasting voor de ziekenhuizen.” Daarom raadt de viroloog aan om afstand te blijven houden, mondmaskers te dragen en thuis te werken.

Elke dag bezweken er tussen 25 en 31 oktober gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van het virus, ook een stijging met 31 procent. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 26.100 Belgen aan Covid-19.

Zowat 8,7 miljoen Belgen hebben intussen een eerste prik gehad, wat overeenkomt met 88 procent van de volwassen bevolking. Ruim 8,5 miljoen inwoners zijn volledig ingeënt, goed voor 86 procent van de 18-plussers.

