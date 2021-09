OVERZICHT. Opnieuw meer ziekenhuisopnames maar minder besmettingen

Er is vanmorgen opnieuw een stijging van het aantal ziekenhuisopnames te zien in ons land en een daling van het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano vrijdagmorgen.

Van 3 tot en met 9 september werden gemiddeld 68 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een lichte stijging met 5 procent ten opzicht van de voorgaande periode van zeven dagen.

Momenteel liggen 708 Covidpatiënten in het ziekenhuis (een stijging van 8 procent). Van hen liggen er 216 op de afdelingen intensieve zorg (een stijging van 11 procent). 115 patiënten hebben kunstmatige beademing nodig (ook een stijging van 11 procent).

Besmettingen

Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen kwam in de week van 31 augustus tot en met 6 september uit op 1.937 per dag. Hier is er sprake van een lichte daling met 6 procent.

In totaal werden in ons land al 1.203.326 besmettingen geregistreerd sinds het begin van de pandemie.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag een lager aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

Testen

Er werden van 31 augustus tot en met 6 september dagelijks gemiddeld 39.783 tests uitgevoerd, een daling van 3 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

Positiviteitsratio

Daarbij klokt de positiviteitsratio af op 5,5 procent. Iets meer dan vijf mensen op de honderd leggen dus een positieve test af.

Het reproductiegetal staat op 1,01. Als het cijfer boven 1 ligt, wint de pandemie aan kracht. Er is wel sprake van een daling met 7 procent.

Overlijdens

Van 31 augustus tot en met 6 september was er sprake van gemiddeld 7 overlijdens door Covid-19 per dag. Het gaat om een stijging met 30 procent tegenover de voorgaande periode.

Sinds de uitbraak van de pandemie lieten al 25.447 mensen het leven door het coronavirus.

Vaccinaties

Intussen hebben in België al 8.474.204 mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 74 procent van de bevolking of 86 procent van de volwassen bevolking. Al bijna 8.227.432 mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de totale bevolking of 84 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.295.544 inwoners minstens deels gevaccineerd of 79,60 procent van de volledige bevolking. 5.155.306 onder hen zijn volledig ingeënt of 77,49 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk 92,06 procent en 90,24 procent.

Bekijk hieronder de vaccinatiegraad in uw gemeente:

