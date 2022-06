OVERZICHT. Opnieuw meer dan honderd ziekenhuisopnames per dag voor Covid-19

De coronacijfers gaan verder omhoog. Dat blijkt vanmorgen uit een update van het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen stijgt met 38 procent tot 3,826 per dag en het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames met 32 procent, waardoor het opnieuw uitkomt op meer dan 100 per dag.

In de periode van 18 tot en met 24 juni werden gemiddeld 3.826 nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd. Dat is een stijging met 38 procent. Het reële cijfers zal vermoedelijk nog wel een pak hoger liggen, want niet iedereen laat zich nog testen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag een hoger aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

Varianten

De omicronvariant BA.5 is intussen de dominante variant in ons land. Tussen 12 en 18 juni was hij goed voor 60 procent van alle besmettingen, een stijging met 17 procent.

Testen

Het aantal testen in de periode van 18 tot en met 24 juni nam toe met 20 procent tot gemiddeld 13.564 per dag. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels 34.415.556 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio in dezelfde periode bedroeg 29,2 procent. Ook dat is een stijging, met 3,9 procent ten opzichte van de week ervoor.

Ziekenhuisopnames

De voorbije zeven dagen zijn er gemiddeld 101 Covidpatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 32 procent meer dan een week eerder.

Momenteel liggen er 1,283 mensen in de ziekenhuizen met Covid-19. In een week tijd is hun aantal met 26 procent gestegen. Van hen hebben er 72 intensieve verzorging nodig. Ook dat is een stijging met 26 procent.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in België daalt wel heel licht met 2 procent en bedraagt nu 1,16. Een cijfer boven 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Overlijdens

In de periode van 18 tot en met 24 juni vielen er dagelijks gemiddeld 4 coronadoden, wat een daling is met 18 procent. Sinds de start van de pandemie vielen er in ons land al 31,903 doden.

Vaccinaties

In de onderstaande tabel krijg je een overzicht van de vaccinatiegraad van ons land.

