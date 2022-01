OVERZICHT. Opnieuw meer dan 3.000 coronapatiënten in ziekenhuis

PVDA roept op tot “het jaar van verzet” en organi­seert mars op Brussel

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw roept in zijn nieuwjaarsboodschap op om van 2022 een jaar van verzet te maken. “Omdat energie te duur wordt, omdat we het beu zijn dat onze lonen geblokkeerd blijven, omdat werken tot 67 jaar voor de meeste mensen gewoon onmogelijk is, omdat we deze regering, die met haar pandemiewet alle macht in handen heeft, niet langer haar gang kunnen laten gaan. Daarom blijven wij druk uitoefenen en organiseren wij onze Basta-betoging op 27 februari in de straten van Brussel”, klonk het.

23 januari