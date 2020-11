OVERZICHT. Opnieuw meer dan 100 doden per dag, aantal ziekenhuisopnames stijgt aan trager tempo

De coronacijfers in België gaan nog altijd in stijgende lijn, zo blijkt uit het jongste rapport van Sciensano. Na de ziekenhuisopnames lijkt nu ook het aantal doden fel toe te nemen. Vrijdag stierven volgens voorlopige cijfers zelfs 148 mensen op één dag. Positief is wel dat de stijging van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames de jongste dagen lijkt te vertragen. Dat is absoluut nodig, want de Belgische ziekenhuizen liggen overvol.

In de week tussen 25 en 31 oktober werden er dagelijks gemiddeld 648 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Dat is een stijging met 49 procent tegenover een week eerder. De afgelopen dagen lagen de stijgingspercentages een pak hoger (respectievelijk +59 procent, +77 procent en +86 procent), al is niet duidelijk of het hier een duurzame trend betreft.

Gisteren werden er 675 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. vrijdag 720. De voorlopige piek werd afgelopen woensdag bereikt, met 743 opnames in een dag tijd.

Op dit moment liggen er in totaal 6.497 mensen met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen, nog altijd 59 personen meer dan de dag voordien en een absoluut record.

Op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 1.160 personen, een toename met 55 personen tegenover gisteren. Tijdens de piek begin april lagen er maximaal 1.285 patiënten op intensieve zorg.

Overlijdens

Het aantal doden bedraagt intussen wel opnieuw meer dan honderd (102) per dag, in de periode tussen 22 en 28 oktober. Een week eerder waren dat er nog maar 40 per dag. Het is van begin mei geleden dat het gemiddelde sterftecijfer zo hoog lag.

Afgelopen vrijdag 31 oktober stierven volgens een voorlopig dagcijfer zelfs al 148 mensen, een sterftecijfer dat nog niet in het gemiddelde vervat zit en dat al sinds eind april niet meer zo hoog lag. Ook donderdag en woensdag stierven volgens voorlopige cijfers 132 en 133 mensen.

Alles samen overleden in ons land al zeker 11.625 mensen aan covid-19.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen gaat nog altijd in stijgende lijn: gemiddeld krijgen bijna 16.000 (15.967) Belgen elke dag te horen dat ze positief testen op het coronavirus. Dat is een stijging met 24 procent. Ook hier zien we een vertragende stijging, gisteren ging het nog op +31 procent, de dag ervoor +38 procent. Maar door de nieuwe teststrategie die sinds 21 oktober gehanteerd wordt - enkel mensen met coronasymptomen worden nog getest - zeggen die percentagegetallen eigenlijk nog nauwelijks iets. Door de nieuwe strategie ontbreken sindsdien een aantal nieuwe infecties die voordien wél opgespoord werden in de statistieken

Op woensdag 28 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, werden volgens de nieuwe teststrategie 17.503 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat cijfer zal de komende dagen allicht nog worden bijgesteld. Het absolute record van dinsdag 27 oktober werd nog naar boven bijgesteld naar 21.791.

De cijfers van na 28 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor donderdag 29 oktober al om 13.430 geregistreerde besmettingen, voor vrijdag 30 oktober om 5.278.

Sinds het begin van de epidemie telde ons land al 429.229 gevallen. Dat zijn er 16.915 meer dan gisteren. Het gaat bij dit cijfer wel niet om besmettingen op één dag, maar om meldingen van besmettingen van verschillende dagen die sinds gisteren bij Sciensano zijn binnengekomen.

De Belgische incidentie (gevallen per 100.000 inwoners in laatste twee weken) bedraagt nu 1.754.

Testen

Het aantal testen is ondertussen gedaald tot gemiddeld 64.270 per dag. Om de labo’s en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden nu enkel nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft voorlopig wel onrustwekkend stijgen en ligt nu al op 28,46 procent. Het cijfer, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op 5 procent zou moeten liggen om de epidemie als onder controle te kunnen beschouwen, benadert daarmee de piek van 32 procent van in het voorjaar, toen er amper werd getest.

