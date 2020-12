OVERZICHT. Opnieuw kwart minder besmettingen, opnames en overlijdens: gemiddeld aantal opnames in ziekenhuis zakt onder 200 per dag

Het blijft de goede kant opgaan met de coronacijfers in ons land. Dat blijkt deze ochtend uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal geregistreerde besmettingen, opnames in het ziekenhuis en overlijdens daalde telkens met ongeveer een kwart.

In de periode van 23 tot 29 november raakten gemiddeld 2.304 mensen per dag besmet met Covid-19, een daling met 28 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn in België 582.252 infecties vastgesteld.

Volgens de laatst bevestigde cijfers raakten op zondag 29 november 554 mensen besmet. De dag ervoor, op zaterdag 28 november ging het nog om 997 besmettingen. Op vrijdag 27 november waren het er zelfs nog 2.693, op donderdag 26 november 2.403 en op woensdag 25 november 2.669.

De incidentie, het aantal besmettingen de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, is zo verder gedaald naar 334. Vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen, moet dat cijfer minstens drie weken onder de 100 blijven.

Ziekenhuizen

Er waren ook opnieuw minder ziekenhuisopnames: in de periode tussen 25 november en 2 december ging het gemiddeld om 198 mensen per dag, 27 procent minder dan het vorige zevendaagse gemiddelde. In totaal zijn sinds maart al 42.858 mensen gehospitaliseerd. Ook het aantal hospitalisaties moet dalen tot minder dan 75 per dag vooraleer er van versoepelingen sprake kan zijn.

Op dit moment liggen 3.588 patiënten in het ziekenhuis, 3 procent minder dan bij het vorige zevendaagse gemiddelde (3.707). Op de afdelingen intensieve zorg verblijven nog 829 patiënten. Dat is eveneens een daling met 3 procent. Het vorige zevendaagse gemiddelde lag op 854.

Overlijdens

Van 22 tot 28 november stierven gemiddeld 122 mensen per dag aan de gevolgen van het longvirus. Ook dat is een daling, met 23 procent Er zijn in totaal al 16.911 mensen gestorven na een besmetting met het virus.

Testen

Het aantal testen is opnieuw gestegen tot dagelijks gemiddeld 29.229. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met het vorige zevendaags gemiddelde. Sinds maandag 23 november kunnen weer mensen zonder symptomen getest worden, waardoor dat cijfer nog licht kan toenemen. In België zijn sinds het begin van de epidemie al 5.976.114 tests uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio - of het percentage positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen - is verder gezakt tot 9,5 procent. Dat is een daling van 3,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt 5 procent als de kritische drempel om een epidemie onder controle te beschouwen. Bij ons wil de regering zelfs liefst naar 3 procent zakken om van versoepelingen te kunnen spreken.

