OVERZICHT. Op deze plaatsen werd er vandaag volop geschaatst, met én zonder toestemming

Onder meer de ondergelopen weide in natuurgebied Den Dotter op de grens van Aaigem en Haaltert was vandaag populair. “We zijn hier al twee uur aan het spelen en de kinderen krijgen er maar niet genoeg van”, vertelt Wouter Dhondt. Samen met zijn zoontjes Renaud (8), Maury (6) en Augusts (2) en vriendje Matí Van Thillo beleefde hij er dolle pret met de slede. Ook andere gezinnen vonden de weg naar de tijdelijke ijspiste.

In Rijmenam (Bonheiden) werd er zelfs aan curling gedaan op het natuurijs. Coronaproof en in verschillende tijdsloten. Volgens de curlingclub die er verschillende wedstrijdjes speelde, gaat het om een primeur buiten op natuurijs.

Volledig scherm curling rijmenam

Ook in het Pluysegembos in de Edegemse beekvallei werd er vandaag geschaatst, ondanks het schaatsverbod. “Schaatsen is verboden in de Edegemse beekvallei”, zo zei de woordvoerder van politiezone Hekla. “Als politie hebben we nog geen officieel bericht gekregen dat het wel is toegelaten. Onze mensen zullen de schaatsers er dus wegjagen. Dat is ook omwille van de coronamaatregelen.”

Hetzelfde gebeurde in de Gentbrugse Meersen, maar ook in Merelbeke, op velden in Destelbergen, in Mariakerke, aan de Campagne in Drongen, overal waren vandaag schaatsers te zien. Officieel mag het nergens, en de meeste mensen wagen zich ook niet op diepe plassen. Maar ondergelopen weides werden er vandaag overrompeld.

Ook op ondergelopen weilanden in de Kalkense Meersen en in Wetteren genoten mensen van een namiddag schaats- en ijspret. Schaatsen op vijvers en beken wordt in de regio ten strengste afgeraden of verboden. Maar toch vonden mensen massaal de weg naar ondergelopen weilanden.

Volledig scherm Schaatsen op natuurijs aan de Mozen in Wetteren. © Didier Verbaere

Op de Bleukensweide in Leest, waar sinds gisteren schaatsen is toegelaten, was het ook vandaag erg druk. Het stadsbestuur organiseerde toegangscontrole om een overrompeling te vermijden. Tot 750 schaatsers waren tegelijk welkom.

Op de vijvers van het kasteel van Horst in Holsbeek mag er niet geschaatst worden. Toch waagden verschillende schaatsers zich op het ijs. Zij werden door de politie van het ijs gehaald.

In een enkel geval liep het vandaag ook mis: in natuurgebied Viersels Gebroekt (Zandhoven) is namiddag een jongeman door het ijs gezakt. De brandweer kon hem gelukkig op tijd uit het water halen.