OVERZICHT. Ook binnenspeeltuinen moeten sluiten: deze nieuwe coronamaatregelen gaan vandaag in

Het koninklijk besluit (KB) met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 3 december - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden vandaag, zaterdag 4 december, om 11 uur in werking. Voor evenementen is evenwel een overgangsweekend voorzien. Die kunnen dit weekend nog georganiseerd worden tot een maximum van 4.000 bezoekers. In het KB staat dat ook de binnenspeeltuinen dicht moeten. We zetten alle maatregelen op een rij.

Publieke evenementen

• Voor evenementen is een overgangsweekend voorzien. Ze kunnen dit weekend nog georganiseerd worden met een maximum van 4.000 zittende bezoekers. Vanaf maandag 6 december wordt dat maximumaantal herleid tot 200 zittende personen. De medewerkers en organisatoren worden niet meegeteld.

• Vanaf 50 personen binnen moet een Covid Safe Ticket worden getoond. Voor professionele horeca-activiteiten gelden ook de regels van de horeca.

• Tenten worden gelijkgesteld met binnenactiviteiten, behalve als er minstens twee zijden geopend zijn.

• De regels voor publieke evenementen buiten veranderen niet.

Private bijeenkomsten

• Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten plaatsvinden, behalve wanneer ze:

· thuis of in een klein toeristisch logies plaatsvinden

· in het kader van een huwelijk of een uitvaart plaatsvinden

· sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen betreffen

· gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen

• Private bijeenkomsten worden gedefinieerd als bijeenkomsten waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst d.m.v. individuele uitnodigingen de toegang tot de bijeenkomst uitsluitend beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

Mondmasker

• Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Bioscopen

• Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. De uitbater dient de passende maatregelen te nemen zodat de regels van de social distancing - het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap - kunnen worden gerespecteerd.

Binnenspeeltuinen

• Binnenspeeltuinen moeten sluiten. Dat werd gisteren niet meegedeeld. Daan Boydens van Kidsadventure in Deinze valt dan ook compleet uit de lucht. “We hadden onze openingsuren al ingekort van 10 naar 13 uur, omdat we minder bezoekers verwachtten, maar nu gaan we helemaal niet meer open”, reageert Boydens, die begrip heeft voor de situatie gezien de ernstige coronacijfers. “Al begrijp ik de manier van communiceren niet. Wij hebben dit moeten vernemen via de pers.” Bovendien is het al de tweede winter op rij dat de speeltuin moet dicht blijven. “Als we tot 28 januari dicht zouden moeten blijven, wordt dat opnieuw een financiële ramp voor ons.”

Ondernemingen

• Het is verboden voor de ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Inreisvoorwaarden

• Personen vanaf twaalf jaar die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die naar België komen vanuit een land buiten de Europese Unie of de Schengenzone, dat niet voorkomt op de witte lijst (raadpleegbaar op info-coronavirus.be), moeten beschikken over een negatief testresultaat. De vervoerder is ertoe gehouden het certificaat te controleren bij het instappen.

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

• Deze nieuwe maatregelen treden vandaag, zaterdag 4 december 2021, om 11 uur in werking.

• Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Weliswaar worden de epidemiologische omstandigheden nauwgezet opgevolgd en worden de maatregelen tijdens een nieuw Overlegcomité in de week van 20 december 2021 geëvalueerd.