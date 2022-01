OVERZICHT. Ook bij deze steekpartijen waren minderjarige daders betrokken

Gisteren stak een jongen van 12 jaar een wijkagent neer in Peer . Het slachtoffer stond het verkeer te regelen in de buurt van een school. De steekpartij ontstond na een discussie met de agent, waarbij ook de moeder en de 17-jarige broer van de jongen betrokken waren. “Het is heel uitzonderlijk dat een 12-jarige jongen iemand steekt met een mes. We stellen vast dat er meer geweldda­den gepleegd worden door jongere kinderen, maar dat gaat dan vooral over jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar”, verduidelijkt jeugdrechter Luk Versteylen. Ook bij deze steekpartijen waren minderjarigen betrokken:

Moord op David Polfliet in een park in Beveren

David Polfliet werd op 6 maart vorig jaar om het leven gebracht in een park in Beveren. De 42-jarige kraanman uit Sint-Niklaas was naar daar gelokt via een chat op Grindr, een datingapp voor homo’s. Achter het profiel zaten echter drie minderjarigen die de man een lesje wilden leren en beroven. Het liep echter fout en David Polfliet werd neergestoken met een mes toen hij zich wilde verdedigen. De tieners verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen maar dat ze geen moordplannen hadden.

Het parket wil de drie minderjarige daders van de moord op de homoseksuele David Polfliet als volwassenen laten berechten. Het parket van Oost-Vlaanderen startte de procedure voor de uithandengeving al op voor de twee minderjarige verdachten van 16 en 17 jaar uit Kieldrecht en Verrebroek. Voor de 17-jarige uit Antwerpen moet het openbaar ministerie nog een vordering indienen. De kans is dan ook groot dat de verdediging van de tieners uitstel zal vragen omdat het onderzoek nog loopt en er pas op 17 februari een reconstructie is gepland. Tijdens deze wedersamenstelling wil men de precieze rol achterhalen van elk van de verdachten.

Volledig scherm David Polfliet werd vermoord in een park in Beveren. © Gregory Van Gansen / Photo News / Facebook

Vijftiger vermoord door 15-jarige buurjongen in Maldegem

Tijdens een steekpartij in Maldegem heeft een 53-jarige man het leven gelaten. De feiten vonden plaats in mei vorig jaar. De vijftiger werd gedood door zijn buurjongen van amper 15 jaar oud. Het drama gebeurde rond 19.15 uur langs de Koning Leopoldlaan in Maldegem. Een ruzie tussen twee buren liep er voor de woning van de dader zwaar uit de hand. Het slachtoffer ging er verhaal halen, waarop hij door zijn 15-jarige buurjongen werd gestoken met een mes. Beiden hadden eerder al ruzie gemaakt.

Volledig scherm Het parket was tot na middernacht bezig op de plaats delict. © SDD

Ruzie tussen twee minderjarige jongens eindigt in steekpartij

De Mechelse winkelstraat Bruul werd in september vorig jaar opgeschrikt door een steekpartij. Het incident vond kort na het middaguur plaats. Twee minderjarigen kregen het met elkaar aan de stok. Er ontstond een vechtpartij waarbij een 17-jarige jongen plotseling naar een mes greep en maar liefst vier keer uithaalde. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Na verzorging mocht hij het ziekenhuis verlaten. “De feiten zouden een escalatie zijn van een ruzie die reeds de dag ervoor was begonnen”, liet het parket toen in een mededeling weten. De 17-jarige jongen werd geplaatst door de jeugdrechter van Dendermonde.

Jongen (14) steekt andere leerling (16) neer voor schoolgebouw

Een 16-jarige leerling van een school in de VII-de Olympiadelaan in Antwerpen raakte vorig jaar in april gewond tijdens een steekpartij. Het slachtoffer raakte tijdens de middagpauze betrokken bij een discussie voor het schoolgebouw. Op een bepaald moment werd er een mes getrokken en werd de jongeman gestoken. De hulpdiensten brachten de jongen uiteindelijk met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis.

De afdeling jongerencriminaliteit van de lokale recherche kon de vermoedelijke betrokkenen identificeren, onder wie een 14-jarige jongen die de messteek zou hebben gegeven. Die laatste kwam zichzelf vervolgens aangeven. Hij heeft de feiten bekend.

Georganiseerde vechtpartij in Roeselare gaat compleet mis

Een georganiseerde vechtpartij aan de Kleine Bassin in Roeselare liep in maart vorig jaar helemaal verkeerd. Twee groepjes jongeren (elf mannen tussen 15 en 20 jaar oud) hadden er afgesproken om met elkaar te vechten, daarna zouden ze filmpjes van de vechtpartij op TikTok posten. Een van hen had een jachtmes meegebracht naar de afspraak, waarna het compleet fout ging.

De minderjarige hoofdverdachte stak een andere minderjarige in het bovenbeen en in de arm. Het slachtoffer verloor erg veel bloed, maar was niet in levensgevaar. Er werden tien personen opgepakt, onder wie zes minderjarigen.

Volledig scherm Steekpartij in Roeselare: één slachtoffer afgevoerd naar ziekenhuis, verschillende daders opgepakt. © RV