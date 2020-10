OVERZICHT. Nu al 2.255 coronapatiënten in het ziekenhuis, gisteren liefst 351 nieuwe opnames

Frank Vandenbrou­c­ke: “In de ziekenhui­zen staan wij aan de rand van een drama”

17 oktober Na afloop van de persconferentie stak Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke zijn ongerustheid over de toestand in de Belgische ziekenhuizen vrijdagavond niet weg. "In de ziekenhuizen staan we op de rand van een drama", zei hij in een video-interview met Belga. "Ik wil dat niet verbergen. Het is beter de dingen te zeggen zoals ze zijn.”