OVERZICHT. Nooit eerder zoveel coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, gisteren recordaantal patiënten opgenomen

Nooit eerder lagen er zoveel coronapatiënten in ons land in het ziekenhuis. Volgens de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano worden momenteel 5.924 bedden in onze ziekenhuizen bezet door Covid-patiënten.

Het gemiddeld aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, nu tot 14.356 per dag. Tussen 19 en 25 oktober gaat het om een stijging van 40 procent. Gisteren was dat eveneens een stijging van 40 procent.

In totaal raakten al 368.337 mensen besmet met het virus sinds de start van de pandemie. Dat zijn er 21.048 meer dan gisteren. Het gaat bij dit cijfer wel niet om besmettingen op één dag, maar om meldingen van besmettingen van verschillende dagen die sinds gisteren bij Sciensano zijn binnengekomen.

Op zondag 25 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, werden 4.692 nieuwe besmettingen vastgesteld, al zal dat cijfer de komende dagen allicht nog worden bijgesteld. Het absolute recordcijfer van dinsdag 20 oktober werd met 18.753 besmettingen nog naar boven bijgesteld.

De cijfers van na 25 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor maandag 26 oktober al om 15.446 gevallen, en voor dinsdag 27 oktober om 6.402.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuisopnames

Per dag worden gemiddeld 593 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 86 procent. Daarmee hebben we de piek van april overschreden, toen ging het om gemiddeld 561,7 opnames per dag. Ook het recordcijfer van 629 opnames op 28 maart werd overschreden: gisteren (28 oktober) werden 743 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Momenteel liggen 5.924 (+7 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis. Ook daar overschrijden we het droevige record van 6 april, toen 5.759 ziekenhuisbedden in België ingenomen werden door coronapatiënten.

Momenteel liggen 993 mensen met Covid-19 op de dienst intensieve zorgen (+9 procent). Daar dateert het recordaantal van 8 april, toen het er 1.285 waren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Testen

Er worden gemiddeld 66.552 testen per dag afgenomen. Om de labo’s en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden nu enkel nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Doordat mensen zonder symptomen nu bijna niet meer worden getest, zal het aantal vastgestelde besmettingen mogelijk minder fel stijgen of zelfs dalen, aangezien niet meer alle gevallen opgespoord worden. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, wordt dan een betere graadmeter om de stand van zaken van de epidemie op te meten.

Die ratio blijft voorlopig fel stijgen en bedraagt nu al 23,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt 5 procent als ‘drempel’ om de epidemie onder controle te kunnen beschouwen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Overlijdens

In de periode van 19 tot 25 oktober stierven elke dag gemiddeld 69,3 mensen aan Covid-19. Dat zijn er ruim 36 meer tegenover de zeven dagen ervoor. Sinds de uitbraak van het virus zijn in België 11.170 mensen overleden aan Covid-19.

Op maandag 26 oktober werden maar liefst 116 Covid-overlijdens vastgesteld. Het is van eind april geleden dat er nog zoveel mensen in één dag aan de ziekte stierven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.