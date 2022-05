OVERZICHT. Nog maar 87 coronapatiënten op intensieve en dat is van 23 juli 2021 geleden

De coronacijfers blijven flink dalen. Dat blijkt uit cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano vanmorgen gepubliceerd heeft. Het aantal nieuwe gevallen daalt met 35 procent tot gemiddeld 2.392 per dag en het aantal hospitalisaties met 23 procent tot 79 per dag. Er liggen nu nog 1.238 mensen in het ziekenhuis en 87 op intensieve. Dat laatste is van 23 juli 2021 geleden.

Tussen 14 en 20 mei werden er gemiddeld 2.392 nieuwe gevallen per dag gerapporteerd, een daling met 35 procent in vergelijking met een week eerder.

De incidentie zit momenteel op 371 per 100.000 inwoners over de laatste veertien dagen.

Als we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag een lager aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

Testen

Het aantal testen daalde met 17 procent tot gemiddeld 15.403 per dag. Gedurende de hele pandemie werden al meer dan 34 miljoen testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt momenteel 17,4 procent. Dat is een daling met 4,6 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal - gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in België - daalt met 4 procent en bedraagt nu 0,85. Een cijfer onder 1 wijst erop dat de epidemie in kracht afneemt.

BA.2 is nog altijd allesoverheersend in ons land. 98,1 procent van de besmettingen is met deze variant van het coronavirus en daarmee concurreert hij alle andere uit de markt.

Ziekenhuisopnames

In de periode van 17 tot 23 mei werden per dag gemiddeld 79 personen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 23 procent ten opzichte van de week voordien.

In totaal liggen momenteel nog 1.238 coronapatiënten in het ziekenhuis (-18 procent in vergelijking met een week eerder). We moeten terug tot eind oktober 2021 om zo lage cijfers te zien. Op intensieve zorgen is het cijfer gezakt tot 87 patiënten (-18 procent). Daar is het van 23 juli 2021 geleden dat het nog zo laag lag.

Overlijdens

In de week van 14 tot 20 mei overleden elke dag gemiddeld 8 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een afname met 11 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie vielen er in ons land al 31.710 doden.

Vaccinaties

In ons land hebben al 9.241.932 mensen (80,2 procent) minstens een eerste prik gekregen tegen het coronavirus. 9.143.589 mensen (79,4 procent) hebben een volledige basisvaccinatie. 7.143.914 (62 procent) kregen al een booster. 246.648 mensen kregen ook een tweede booster (2,1 procent).

In Vlaanderen zijn 5.679.653 mensen minstens deels gevaccineerd (85,4 procent) en 5.632.729 (84,7 procent) volledig. 4.694.509 (70,6 procent) hebben een booster gekregen.

