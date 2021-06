OVERZICHT. Nog 438 patiënten op intensieve zorg: coronacijfers blijven verder dalen

Onderzoek naar zedenfei­ten in Brusselse school: ouders roepen op tot kalmte

31 mei De ouders van een aantal kinderen die school lopen in de basisschool Floralia in Sint-Lambrechts-Woluwe roepen op tot kalmte, respect en waardigheid, nu in de pers berichten zijn verschenen over een onderzoek naar mogelijke zedenfeiten op de school. Een lid van het onderwijzend personeel zou zich mogelijks vergrepen hebben aan één of meerdere kinderen maar de ouders betreuren dat het onderzoeksgeheim niet gerespecteerd werd en foute informatie naar buiten is gekomen.