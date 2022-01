OVERZICHT. Nieuwjaarsnacht ontspoort opnieuw: politie bekogeld in Antwerpen en Gent, 400 interventies in Brussel

Nieuwjaarsnacht is in verschillende steden opnieuw uit de hand gelopen. Zo schopten heethoofden keet in Antwerpen en Gent en was de Brusselse politie een hele nacht bezig met het blussen van aangestoken vuurtjes. Ook in het buitenland bleef het niet rustig. Een overzicht.

ANTWERPEN

Een afgelaste vuurwerkshow of niet: aan de Antwerpse kaaien was het over de koppen lopen. Oudejaarsavond begon redelijk rustig maar liep na middernacht stevig uit de hand. De politie had haar handen vol met onruststokers die projectielen en vuurpijlen in het rond gooiden: “Heel veel dronken personen en agressievelingen”, meldde Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Nadat de heethoofden werden verzocht de kaaien te verlaten bleven ze de politie uitdagen en provoceren: “Ze gooiden projectielen van glas en vuurpijlen. De agressievelingen zijn stelselmatig uit de groep gehaald.” Op videobeelden is te zien hoe een agent vanuit de menigte een glas tegen zijn helm gegooid krijgt. Daarop begint de menigte te juichen.

58 arrestaties

De politie pakte 58 mensen op, van wie 9 minderjarigen. Het overgrote deel waren bestuurlijke aanhoudingen, maar 11 personen kunnen gelinkt worden aan strafrechtelijke feiten. “Er waren mensen die projectielen en vuurwerk gooiden. Dat is gevaarlijk voor ons, maar zeker ook voor alle andere omstaanders”, klinkt het bij Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.

Meisjes aangerand

In de chaos moesten ook vrouwen op de vlucht slaan in Antwerpen: “Ik zag meisjes lastig gevallen en betast worden. Dames voelden zich heel onveilig”, zegt barman Laurens Van De Sande van De Kroeg op de Groenplaats. Rond 12.30 uur droop een groot deel van de menigte af, al veroorzaakte dat niet minder problemen: “Bommetjes en traangas vlogen in het rond. Ik heb de politie ook met matrakken zien reageren op de onruststokers. Ik zag zelfs een vrouw vertrappeld worden.”

Onze reporter was in Antwerpen tijdens de turbulente nieuwjaarsnacht en schreef er deze reportage over.

GENT

Oudejaarsavond werd ook in Gent massaal op straat gevierd. Op de Gras- en Korenlei leek het wel een zomeravond, maar dan met vuurwerk. De Vlasmarkt en de Vrijdagmarkt bleven deze keer stil, maar vreemd genoeg werd het Sint-Baafsplein de verzamelplek voor jongeren die met bommetjes gooiden. Daar werden al snel ook vuurpijlen en zwaarder materiaal afgestoken.

De politie kwam ter plaatse, tot groot jolijt van de joelende bende jongeren. Er werden ook bommetjes naar de combi’s gegooid. Daarop werd versterking opgeroepen. De situatie koelde af door de grote aanwezigheid van de politie, al bleef het nog lang na middernacht knallen.

Volledig scherm Officieel was er geen vuurwerk in Gent, maar dat leek alvast niet zo aan de Graslei © VDS

BRUSSEL



De politiediensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben op oudejaarsavond en -nacht minstens 395 interventies uitgevoerd. Ondanks het vuurwerkverbod in de hoofdstad werd toch op verschillende plekken vuurwerk afgestoken. De brandweerkorpsen waren een hele avond in de weer om containers en straatmeubilair te blussen. In totaal werden 129 mensen bestuurlijk aangehouden. Dat meldt de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg 35 oproepen voor brandend stadsmeubilair, voornamelijk brandende vuilbakken, en moest zes keer tussenkomen bij brandende auto’s. De brandweer voerde 72 interventies uit en de ziekenwagen 120 interventies. Amokmakers beschadigden ook bussen, trams en bushaltes.

Volledig scherm Brandweermannen blussen een brandende wagen in Molenbeek. © EPA

BUITENLAND



Ook bij onze noorderburen werd het een erg chaotische nacht. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Harderwijk, Veenendaal en Barendrecht gingen auto’s in vlammen op. In Oss moesten vijftien woningen worden geëvacueerd, nadat er brand was uitgebroken in een gasverdeelstation. In Uithoorn vloog een buurtcentrum in brand. In Apeldoorn brak brand uit op een balkon van een woning. Volgens lokale media ontstond de brand door vuurwerk op het balkon. Ook in Leiden ging een gebouw in vlammen op.

Volledig scherm De Dam in Amsterdam © ANP

Eerder op oudejaarsdag stierf een jongetje van 12 bij een incident met een zogenoemde ‘klaphamer’ in de Nederlandse gemeente Haaksbergen (provincie Overijssel). Een andere jongen (11) werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De kinderen waren niet zelf met de klaphamer of met vuurwerk bezig, maar werden geraakt als omstaanders. Agenten hebben een man opgepakt.

In het Duitse Hüchel, ten oosten van Bonn, kwam een 37-jarige man om het leven bij een vuurwerkincident. Een 39-jarige man raakte zwaargewond. Ook in Oostenrijk viel een dodelijk slachtoffer bij een vuurwerkongeluk. Het gaat om een 23-jarige man.