OVERZICHT. Nieuwe versoepelingen zomerplan gaan vandaag in: dit verandert er

De Croo waarschuwt voor varianten en benadrukt volledige vaccinatie: "We moeten voorzich­tig blijven, tweede prik is heel belangrijk”

18 juni De vaccins werken goed en de mensen in de vaccinatiecentra doen ontzettend belangrijk werk. Maar we moeten voorzichtig blijven voor de andere varianten van het coronavirus en daarom is de tweede prik van het vaccin enorm belangrijk. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité. Ook alle experten zeggen in koor dat het opletten geblazen blijft voor de meer besmettelijke Deltavariant.