OVERZICHT. Nieuwe versoepelingen gaan vandaag in: dit verandert er

Afkoopwet bracht sinds 2011 bijna miljard euro in schatkist

26 juni Sinds de controversiële “afkoopwet” in 2011 is ingevoerd, kregen 1.368 mensen en rechtspersonen de kans hun vervolging af te kopen. Dat gebeurde vooral in fraudezaken. Ze betaalden in totaal bijna een miljard euro aan de staat om een veroordeling te ontlopen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.