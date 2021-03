OVERZICHT. Nieuwe coronamaatregelen in ministerieel besluit gegoten: deze regels gelden vanaf middernacht

Nu onze scholen weer dichtgaan: hoe doen we het in vergelij­king met onze buurlanden? Wie sloot al het meest en wie het minst?

25 maart Het was een bittere pil om slikken na het Overlegcomité van gisteren. Hoewel Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beloofd had dat hij er alles aan zou doen om de scholen open te houden, werd beslist om ze volgende week toch te sluiten. Net als in het begin van de crisis, toen de schoolpoorten al eens wekenlang dicht bleven. Maar hoe doen we het eigenlijk in vergelijking met onze buurlanden? Wie sloot al het meeste en wie het minst? Een overzicht.