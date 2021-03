OVERZICHT. Nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen, maar iets minder snel

Nog steeds grote hinder op E313 richting Hasselt in Ranst door brandende vrachtwa­gen

7:14 Op de E313 in Ranst in de richting van Hasselt stond deze ochtend omstreeks kwart voor zes al zowat drie kwartier file vanaf Wommelgem, nadat een vrachtwagen met hooi er gisteravond vuur gevat had. De file groeit zeer snel aan. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat verkeer op lange afstand van Gent naar Hasselt aanraadt om via Brussel om te rijden.