OVERZICHT. Nieuw dagrecord geregistreerd: 75.805 bevestigde besmettingen op maandag

Geert Molen­berghs: "In werkelijk­heid nu tussen 200.000 en 300.000 nieuwe besmettin­gen per dag”

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen dat geregistreerd wordt in ons land, is vandaag voor het eerst voorbij de kaap van de 50.000 gegaan. Vorige week werden er op drie dagen zelfs meer dan 60.000 nieuwe gevallen per dag gerapporteerd en voor maandag 24 januari staat de teller nu al op een ongeziene 73.051 nieuwe gevallen. In werkelijkheid ligt dat aantal echter nóg een stuk hoger. “Tussen 200.000 en 300.000 per dag", aldus biostatisticus Geert Molenberghs.

27 januari